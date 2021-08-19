سالم غالب يحرز أول ذهبية للإمارات في "خليجي السباحة"

المصدر: البيان

أحرز سالم غالب لاعب منتخبنا الوطني للسباحة أول ميدالية ذهبية للإمارات في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للألعاب المائية للشباب رقم 28 المقامة في قطر، وذلك في مستهل منافسات البطولة التي بدأت صباح اليوم وتستمر حتى 22 أغسطس.

وأحرز بطلنا ذهبيته الأولى في البطولة بسباق 100 متر فراشة للشباب تحت 17 سنة، متفوقاً على نجوم الدول الخليحية الأخرى وبزمن 57:78 ثانية.

ونجح سباح منتخبنا الوطني حسين عبدالله الصايغ في إحراز الميدالية الثانية للإمارات وهي برونزية سباق 400 متر حرة ناشئين تحت 14 سنة لينتهي اليوم الأول في البطولة بحصيلة ميداليتين للإمارات "ذهبية وبرونزية".

وتشارك منتخبات الإمارات للسباحة في أربع فئات وهي الأشبال والناشئين والشباب والعمومي.

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