كريستوف يتطلع إلى الفوز مجدداً في جولة النرويج 2021

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يتطلع النرويجي ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات إلى تحقيق فوز جديد في جولة النروج 2021 التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس، وذلك بعد فوزه في مرحلة من السباق، فضلاً عن فوزه بقميص النقاط وقميص التصنيف العام في النسخة الأخيرة من الجولة عام 2019.

وسيشارك الدراج المتخصص بسباقات السرعة في الجولة إلى جانب تشكيلة تضم مواطنيه فيغارد ستيك لاينغن وسفين إريك بيستروم، فضلاً عن ألكسندر ريابوشينكو، والدراجين فين فيشر-بلاك وفيلكس غروس اللذين انضما مؤخراً إلى صفوف الفريق، حيث سيكون السباق هذا الأسبوع سباقهما الأول مع الفريق، وسيقود المدير الرياضي فابيو بالداتو تشكيلة فريق الإمارات في الجولة.

عامل الأرض والجمهور

وتعليقاً على السباق، قال ألكسندر كريستوف: "لجولة النرويج مكانة خاصة في قلبي، فهي تقام في بلادي وفي منطقتي "شترافانغر" على وجه التحديد، ما يمكّن عائلتي وأصدقائي من مشاهدتي خلال السباق، وسنشارك في الجولة بتشكيلة شابة تتضمن عدداً من الدراجين الجدد، لذا فإننا نتطلع إلى خوض السباقات بحماس، وكانت مشاركتي الأخيرة في الجولة العام 2019، وتمكنت آنذاك من الفوز باللقب، وآمل أن أتمكن من تقديم أداء مماثل هذا العام وتحقيق الفوز مجدداً".

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