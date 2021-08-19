مرسيدس تنسحب سباقات "الفورمولا إي" العام المقبل

المصدر: أ ف ب

أعلنت مرسيدس بعد أسبوع واحد على فوزها بلقب بطولة العالم للفورمولا إي للسيارات الكهربائية، انسحابها من هذه الفئة مع نهاية العام 2022.

فاز الهولندي نيك دي فريس باللقب العالمي الاحد، فيما فاز فريقه مرسيدس بلقب الصانعين بعد التتويج بالسباق الذي أقيم على مقربة من مطار تمبلهوف القديم في برلين.

وأشارت مرسيدس ببيان الى أنّه "كجزء من التوجه الاستراتيجي الجديد، اختارت العلامة التجارية عن عمد تحويل الموارد من أجل هذا التسارع في التكنولوجيا الكهربائية، بما في ذلك تطوير ثلاثة تصاميم لسيارات كهربائية كاملة وسيتم إطلاقها في العام 2025".

وتابع البيان "لذلك ستعيد مرسيدس استخدام مواردها بعيداً عن برنامج بطولة العالم للفورمولا إي وتكثيف عملها للاستفادة من الدروس المستقاة من مشاركاتها في البطولة لتطوير منتج مرتبط".

شاركت مرسيدس في البطولة منذ موسم 2019-2020، وستصبّ تركيزها على بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث يدور صراع شديد مع ريد بول على اللقب.

وأضاف البيان "ونحن نسير الى الأمام، ستركّز الشركة على أنشطتها بالرياضة الميكانيكية على الفورمولا واحد، وتعزيز مكانة الشركة في هذه الرياضة من خلال تطوير نموذج ثابت ومستمر في تحقيق أفضل الأداء التكنولوجي".

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