افتتاح «آسيا للملاكمة» في دبي اليوم

المصدر: (دبي - وام)

تفتتح اليوم بطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة في دبي، بمشاركة 17 منتخبا آسيوياً وتبلغ قيمة الجوائز 600 ألف دولار، تقام المنافسات تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للعبة، وبمتابعة من الاتحاد الدولي، ومن دون جمهور، ويقتصر الحضور على وفود البعثات المشاركة.

ويمثل منتخب الإمارات 20 لاعباً ولاعبة، هم، محمد الزحمي، ومحمد الحفيتي، ومحمد ماجد، وجاسم النقبي، ومحمد العطاس، وعبد الله الشحي، ومحمد قاسم، وعيسى الكردي، وخالد الكردي، وعبد العزيز الفلاحي، وعبدالله سيف، ومنصور خالد، وهلال سعيد، وحسن محمد، ونواف سعيد، وأحمد عيسى، ورحمة المرشدي، ومريم عادل، وشهد خميس، وجواهر غريب.

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