شباب الأهلي والشارقة في انطلاقة دوري اليد 3 سبتمبر

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أسفرت قرعة دوري رجال اليد عن وقوع الشارقة مع شباب الأهلي في أولى جولات الدور التمهيدي، الذي ينطلق 3 سبتمبر المقبل، فيما يلتقي العين مع النصر، ومليحة مع الوصل، والجزيرة مع دبا الحصن في الجولة نفسها، ويشارك في البطولة 8 أندية فقط بعد اعتذار كل من بني ياس والوحدة والظفرة عن عدم المشاركة.

وأكد داود المليح رئيس لجنة المسابقات أن النظام الجديد يمثل فرصة لجميع الفرق للمنافسة على اللقب، حيث يقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الترتيب من الأول إلى الثامن، وفي الدور قبل النهائي تقسم الفرق الثمانية لمجموعتين، تضم الأولى الأندية الحاصلة على المراكز الفردية بنهاية الدور التمهيدي، بينما تضم المجموعة الثانية الأندية صاحبة المراكز الزوجية بالترتيب، ويقام هذا الدور بنظام الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة على أرض ملاعب محايدة.

ومن ثم الدور النهائي من دور واحد بين الأندية الثمانية على ملاعب محايدة، ومنح النظام الجديد نقطتين اعتباريتين لصاحبي المركزين الأول في كل مجموعة، ليضيفهما لرصيده إلى النقاط التي يحققها في الدور النهائي، ونقطة اعتبارية لصاحبي المركز الثاني ضمن المجموعتين، ومن دون نقاط لأصحاب المركزين الثالث والرابع بختام الدور قبل النهائي بمنافسات المجموعتين.

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