سياحة عجمان تنظم بطولة للبادل تنس 2 سبتمبر

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان إطلاق «بطولة عجمان للبادل تنس» وتقام من 2 سبتمبر حتى 11 سبتمبر، تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وتم الإعلان عن إغلاق باب التسجيل 26 الجاري، وتنظّم سياحة عجمان البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل تنس، وتعتبر الأولى من نوعها في الإمارات الشمالية لناحية التصنيف الاحترافي وشمولها للفئتين الذهبية والبرونزية، حيث تتضمن الفئة الذهبية تصنيفي A وB، وتضم البرونزية التصنيف C، وسيتم تخصيص جوائز مالية للمراكز الأولى لكل فئة، واعتماد نقاط التصنيف للاعبين المشاركين من قبل اتحاد الإمارات للبادل تنس.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى 600 لاعب من محترفين وهواة، وتستهدف البطولة المواطنين والمقيمين، وتقام المنافسات في ملاعب مخصّصة للعبة تشمل بادل كورنر، بادل سكوير، وبادل هاوس.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن الهدف الأول للفعاليات والبطولات الرياضية التي تنظمها الدائرة هو إبراز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية، حيث يشهد المناخ الرياضي في إمارة عجمان يوماً بعد يوم تطورات ملحوظة، سواء على صعيد الفعاليات أو برامج الأحداث الرياضية السنوية التي يتم تنظيمها، لافتاً إلى أن سياحة عجمان قدمت طيلة السنوات الماضية مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع، ما جعل من الإمارة حاضنة مثالية للرياضة والرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن بطولة عجمان للبادل تنس تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بهذه الرياضة وأهمية ممارستها، كما تبرز مساهمة سياحة عجمان في تحقيق الرؤى والبرامج والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة إمارة عجمان الرياضية، وتعزيز جودة الحياة فيها.

انتشار

وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، أن الانتشار المتسارع لهذه الرياضة في الدولة يعود بالمقام الأول لما توفره القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للقطاعات الرياضية والشبابية، إضافة إلى البنية التحتية التي وفرت ملاعب البادل في مختلف مناطق الدولة، ما أدى إلى زيادة أعداد البطولات واللاعبين الممارسين لها. وعبّر عن تقديره لجهود واهتمام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، برياضة البادل تنس، ما انعكس إيجاباً على استضافة الإمارة لهذه البطولات المقبلة التي من شأنها المساهمة في توسيع رقعة الممارسين للرياضة الأكثر انتشاراً بين الشباب، وإقامة البطولات على أوسع نطاق على مستوى الدولة، وقال: نثمن دور دائرة التنمية السياحية في عجمان والمؤسسات الحكومية في تطبيق المسؤولية المجتمعية من خلال دعم البطولات التي تصب في تحفيز تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة وسعادة بين جميع فئات المجتمع.

رعاية

وتقام بطولة عجمان للبادل تنس بمشاركة ورعاية العديد من الجهات الحكومية والخاصة والتي تشمل الرعاة الماسيين وهم منطقة عجمان الإعلامية الحرة، وشركة سيوكس بادل، بالإضافة إلى الراعي الطبي مستشفى أمينة.

أجندة

وتركز دائرة التنمية السياحية في عجمان في أجندتها خلال العام الحالي على تنوع الأنشطة الرياضية التي تجذب السياحة الرياضية في الإمارة، حيث ستنظم خلال الفترة القادمة سباق عجمان للجري في السابع عشر من سبتمبر، وسباق مصفوت للدراجات الجبلية في الثامن من أكتوبر، وسباق دواثلون عجمان وهو سباق قدرة رياضي يتضمن سباقاً للجري لمسافة 5 كيلومترات بالإضافة إلى سباق دراجات لمسافة 20 كيلومتراً، وسباق جري ثان لمسافة 2.5 كيلومتر ويقام في الثاني والعشرين من أكتوبر.

وتضمن الأجندة الرياضية الخاصة بسياحة عجمان أيضاً مهرجان عجمان البحري الذي يقام على كورنيش عجمان في التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل، وسباق مصفوت الجبلي في الثاني عشر من نوفمبر، وبطولة نصف ماراثون مستشفيات أمينة –عجمان في سباق مسافة الـ 21 كيلومتراً وتقام في الواحد والثلاثين من ديسمبر المقبل.

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