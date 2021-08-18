سيف الزري: «القفال» تظاهرة رياضية مجتمعية تراثية عريقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، في نادي ضباط شرطة الشارقة وفداً من اللجنة المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي المدير التنفيذي بالوكالة مدير إدارة السباقات بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتسلّم اللواء الشامسي من بن مسحار درعاً تكريمية من اللجنة المنظمة العليا لسباق القفال تقديراً للجهود المبذولة من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة وإسهامها في إنجاح النسخة الثلاثين التي جرت في شهر يونيو الماضي، باستقبال جميع اللجان والمشاركين في جزيرة صير بونعير مكان انطلاقة السباق سنوياً، والذي تمتد مسافته نحو 53 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

وهنأ اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، اللجنة المنظمة العليا لسباق القفال للسفن الشراعية بنجاح الحدث في نسخته رقم 30، مؤكداً أن القفال يمثل تظاهرة رياضية مجتمعية تراثية عريقة، مثمناً الدعم الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لسباق «القفال» في نسخته الــ30، والذي هو استمرارية لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأضاف اللواء سيف الزري الشامسي: أن مختلف الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة تحرص كل عام على استقبال المشاركين واللجان في جزيرة صير بونعير وتنظيم العديد من الفعاليات من خلال مهرجان صير بونعير البيئي البحري والذي يعكس المكانة التاريخية للجزيرة التي عرفها أهل الإمارات في رحلات الغوص في الماضي.

شكر

ووجه أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الشكر الجزيل إلى اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وكذلك مختلف الإدارات على الدعم الكبير لإنجاح الحدث الكبير، مشيداً بالتعاون اللافت بين القيادة العامة لشرطة الشارقة واللجنة المنظمة مما شكل نقطة إيجابية أسهمت في إنجاح الحدث الكبير.

وأعرب بن مسحار عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المنظمة العليا لمهرجان صير بونعير البيئي البحري والذي يقام سنوياً على شواطئ الجزيرة الساحرة والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الكرنفال العريق.

حضر اللقاء العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، والرائد ناصر محمد بن عاشور من إدارة المهام الخاصة، والرائد أحمد مبارك رئيس قسم الأنشطة الرياضية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وملازم أول سيف علي النداس من قسم الإسعاف والإنفاذ.

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