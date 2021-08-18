أبوظبي ترسّخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت أبوظبي نجاحها في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية في بيئة آمنة كلياً في ظل الظروف الاستثنائية التي مرّ بها العالم العام الماضي، بسبب جانحة كورونا، ويترقّب عالم الجوجيتسو انطلاق النسخة الـ 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقرر أن تستضيفها أبوظبي في نوفمبر المقبل. ولعب تنظيم بطولات الجوجيتسو المحلية دوراً محورياً في نجاح استضافة النسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبريل الماضي.

ونجح اتحاد الجوجيتسو على مدار العام الماضي في تنظيم العديد من البطولات والمعسكرات التدريبية وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة، فضلاً عن تطوير مجموعة من البروتوكولات المُجربة والموثوقة لضمان تطبيقها عند انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ونتيجة لجهود التعاون بين مُختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، استطاع اتحاد الإمارات للجوجيتسو استضافة إحدى أبرز فعاليات الجوجيتسو العالمية، ما منح هذه الرياضة فرصةً للمضي قدماً على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.

وتصدّرت الإمارات مؤخراً قائمة الدول الأكثر تطعيماً لسكانها ضد كوفيد-19 على مستوى العالم في الشهر الماضي، مع تلقي أكثر من 80% من سكانها جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، ما أسهم في استقطاب الرياضيين من جميع أنحاء العالم لزيارة الإمارات والمشاركة في البطولة العالمية، في ترجمةٍ واضحة لمستويات الثقة الكبيرة بالبيئة الآمنة التي توفرها أبوظبي بفضل تدابير السلامة الاحترازية.

ولم يقتصر نجاح أبوظبي الرياضي على رياضة الجوجيتسو، بل امتد ليشمل رياضاتٍ عالميةً أخرى، إذ كان سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2020 من أهمّ الفعاليات الرياضية التي استضافتها جزيرة ياس خلال أزمة كوفيد-19، إلى جانب ثلاث من فعاليات جزيرة النزال من يو إف سي، التي شهدت التطبيق الناجح لنموذج المنطقة الآمنة التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية موثوقة وآمنة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية.

مونديال السباحة

ومن المقرر أن تستضيف الاتحاد أرينا بطولة العالم للسباحة فينا 2021 في ديسمبر المقبل، حيث ستثري البطولة المرموقة برامج عروض أبوظبي الفريدة وتعزز حضورها كوجهة رياضية رائدة عالمياً.

أثبتت أبوظبي خلال أزمة كوفيد-19 قدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية بمختلف أنواعها، سواءً في رياضة الجوجيتسو أو الفنون القتالية المختلطة أو السباحة أو غيرها من الرياضات، لتوفر مكاناً متنوعاً يرحب بالعالم في بيئةٍ صحية وآمنة للجميع.

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