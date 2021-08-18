غدا.. افتتاح بطولة آسيا للملاكمة بدبي و20 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخب الإمارات

المصدر: وام

تعقد اللجنة الفنية لبطولة اسيا للشباب والناشئين للملاكمة اجتماعها الرسمي الأول اليوم لاعتماد كافة الأمور الفنية المتعلقة بالبطولة تمهيدا للانطلاق الرسمي مساء غد الخميس والذي سيقتصر على حفل الافتتاح المبسط، اضافة الى اجتماع اللجنة العليا المنظمة للبطولة لمناقشة كافة المستجدات الفنية والادارية.

تقام البطولة في فندق لو مريديان المطار في دبي خلال الفترة من 19 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 17 منتخبا آسيويا على جوائز قدرها 600 ألف دولار، تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للعبة، وبمتابعة من الاتحاد الدولي، بدون جمهور حيث يقتصر الحضور على وفود البعثات المشاركة، والتي ستخضع لتطبيق البروتكول الطبي المعتمد عليهم منذ وصولهم وحتى المغادرة بعد نهاية منافسات البطولة.

وقال عبد الله بوعتابة الزعابي عضو مجلس ادارة اتحاد الملاكمة الاماراتي والمتحدث الرسمي للبطولة ان قناة دبي الرياضية ستنقل المنافسات على الهواء مباشرة، كما أنها ستحظى بتغطية واسعة من مختلف وسائل الاعلام التقليدية والحديثة، بعد توفير كل وسائل الدعم اللوجيستي لممثلي كافة وسائل الاعلام.

أعلن المدير الفني لاتحاد الامارات للملاكمة محمد مصبح الشبلي عن افراد بعثة الامارات التي ستشارك في المنافسات فيما أعلن محمد مصبح الشبلي المدير الفني للمنتخب الوطني أن الإمارات سوف تشارك ب 20 لاعبا ولاعبة، وأن الجهاز الفني يضم معه كل من المدربين قاسم البارود، وعادل العشري، وحسان محمدوف، مشيرا إلى أن قائمة اللاعبين واللاعبات تضم كلا من محمد الزحمي، ومحمد الحفيتي، ومحمد ماجد، وجاسم النقبي، ومحمد العطاس، وعبد الله الشحي، ومحمد قاسم، وعيسى الكردي، وخالد الكردي، وعبد العزيز الفلاحي، وعبدالله سيف، ومنصور خالد، وهلال سعيد، وحسن محمد، ونواف سعيد، واحمد عيسى، و رحمة المرشدي، ومريم عادل، وشهد خميس، وجواهر غريب.

وأوضح المدرب محمد مصبح الشبلي ان جميع الملاكمين من الذكور والاناث جاهزون بشكل كامل، ويتطلعون جميعا لتحقيق طموحاتهم بمشاركة مميزة في بطولة قوية، من المؤكد أنها ستحظى بحضور أفضل لاعبي ولاعبات القارة الاسيوي.

وأضاف الشبلي: " أقمنا معسكرا داخليا طويلا، حيث لم نتمكن من اقامة معسكر خارجي بسبب الظروف التي املتها علينا جائحة كورونا، لكننا سنكون جاهزين للظهور الجيد، ونتطلع لتحقيق الميداليات، واتوقع ان يكون للفتيات حضور مميز في البطولة، وأن يحالفنا التوفيق بحصد بعض الميداليات".

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