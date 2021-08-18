دومبروسكي «الإمارات» وصيف طواف إسبانيا

المصدر: (دبي - فائز بحبوج)

تمكن جو دومبروسكي من فريق الإمارات من تحقيق فوزه الثاني في الجولات الكبرى لهذا الموسم بعد فوزه في جولة إيطاليا، حيث فاز بوصافة المرحلة الثالثة من جولة طواف إسبانيا 2021، والتي تضمنت أولى النهايات الجبلية في الجولة.

وأقيمت المرحلة على مسار بطول 202.8 كم انطلاقاً من سانتو دومينغو دي سيلوس وصولاً إلى بيكون بلانكو، وقدّم الأمريكي البالغ من العمر 30 عاماً أداء قوياً فيها، إلا أنه حوصر في الكيلومترين الأخيرين من السباق، ليحل في المركز الثاني متأخراً بفارق 21 ثانية عن منافسه راين تاراماي (فريق إنترمارشي-وانتي غوبرت) الذي حل أولاً.

وانطلق دومبروسكي في أداء هجومي قبل 4 كم من خط النهاية، متقدماً على الجميع باستثناء منافسيه كيني إليسوندي (فريق تريك-سيغافريدو) وراين تاراماي. وبفضل انطلاقه بسرعة كبيرة، سرعان ما تمكن دومبروسكي من تجاوز منافسه إليسوندي، إلا أنه لم يتمكن من مجاراة تاراماي الذي انطلق بأقصى سرعته قبل 3 كم من خط النهاية، موسعاً الفارق بينه وبين دومبروسكي إلى 21 ثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز