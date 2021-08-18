12 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في بارالمبية طوكيو

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

أعلنت اللجنة البارالمبية الإماراتية خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، أول من أمس، بفندق هيلتون باي هيمبتون عن قائمة بعثة منتخبنا الوطني المشارك بدورة الألعاب البارالمبية الإماراتية والمقامة في الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل، حيث ستغادر بعثة منتخبنا الوطني متجهة إلى اليابان، عبر طيران الاتحاد الناقل الرسمي لبعثة المنتخب.

حضر المؤتمر محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة، وذيبان سالم محمد المهيري الأمين العام مدير للبعثة، وعدد من أعضاء اللجنة البارالمبية الإماراتية والمدربين والإداريين، واللاعبون هم: بطلنا الأولمبي محمد خميس، أحمد جاسم نواد، عائشة المهيري، نورة الكتبي، وسارة السناني، مريم الزيودي، وموزة الزيودي.

وضمت قائمة المنتخب 12 لاعباً ولاعبة، يمثلون الدولة في أربع لعبات هي: ألعاب القوى، الرماية، رفعات القوة، والدراجات الهوائية، وهم: محمد القايد، نورة خليفة الكتبي، أحمد جاسم نواد، مريم أحمد الزيودي، سارة محمد الجنيبي «ألعاب القوى»، وعبد الله سلطان العرياني، عبد الله سيف العرياني، سيف محمد سيف النعيمي، عائشة عيسى راشد المهيري «الرماية»، ومحمد خميس خلف، موزة عبيد علي الزيودي «رفعات القوة»، وأحمد مبارك محمد المطيوعي «الدراجات الهوائية».

الرعاة

كما تم خلال المؤتمر الإعلان عن الرعاة وهم «مجلس أبوظبي الرياضي» الشريك الاستراتيجي للجنة والرعاة الرئيسين «بوريالس»/‏ «مبادلة»/‏ «بنك الإمارات دبي الوطني»، والناقل الوطني للمنتخب «طيران الاتحاد».

وأدلى محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية بتصريحات، عبّر فيها عن تقديره للجهود المبذولة حتى الوصول لهذه المرحلة من الاستعداد للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو، كما أثنى على قدر الجهود، التي تم بذلها على جميع الصعد فنياً وإدارياً وطبياً وإعلامياً، كما وجه الشكر للرعاة، الذين كانوا داعمين لنا في الفترة السابقة.

وأعرب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عن ثقته باللاعبين والأطقم الفنية والطبية للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وقال بطلنا الأولمبي محمد خميس خلف لاعب منتخبنا لرفعات القوة: «إن الهدف الوحيد والأساسي لكل الجهود التي بذلها اللاعبون طوال أشهر التحضير والمعسكرات كانت تستهدف تحقيق الإنجازات فقط».فخر واعتزاز

وعبرت بطلة ألعاب القوى سارة الجنيبي عن فخرها للانضمام لمنتخب الإمارات المشارك في دورة ألعاب طوكيو 2020، وقالت: «إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مررنا بها بسبب جائحة (كوفيد 19)، إلا أن روح التحدي بداخل اللاعبين وتكاتف الأجهزة الفنية والإدارية كان له أكبر الأثر في الوصول والتأهل لطوكيو».

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