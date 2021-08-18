الشعفار يشيد بـ«الدراجات الآسيوية» في الأولمبياد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية اتحادات الصين وماليزيا وهونغ كونغ للدراجات الهوائية بمناسبة تحقيق منتخباتها الوطنية 3 ميداليات ملونة في أولمبياد طوكيو 2020 الذي اختتم منافساته 8 أغسطس الجاري.

وأوضح الشعفار أن هذه النتائج المشرّفة تؤكد أن رياضة الدراجات الهوائية في آسيا تسير على الطريق الصحيح، ومشدداً على ضرورة رفع سقف الطموحات واستعداد الاتحاد الآسيوي لتقديم كل الدعم للاتحادات الأهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية الذي عقد عن بعد، بمشاركة 42 عضواً.

وكان المنتخب الصيني للسيدات حقق ذهبية سباق السرعة للفرق وحطم الرقم القياسي العالمي والأولمبي بواسطة باو شانغو وتشونغ تيناشي، فيما فاز الدراج الماليزي عزيز الحَسني بفضية المضمار (الكيرين)، ولي واي سزي من هونغ كونغ برونزية السرعة.

تأييد واسع

من جهة أخرى، حظيت 3 تعديلات جديدة على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية بتأييد 39 عضواً، مقابل امتناع 3 اتحادات فقط عن التصويت وهي لبنان ومنغوليا وميانمار. ومنحت التعديلات الجديدة رئيس الاتحاد الآسيوي إمكانية تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة في منصب نائب الرئيس بعد التشاور مع مجلس إدارة الاتحاد، وبذلك قرّر أسامة الشعفار تعيين الكويتي نائل العوضي نائباً رابعاً له.

وانضم العوضي، الذي أصبح أول كويتي يشغل هذا المنصب، إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي بعد فوزه في انتخابات مارس الماضي بدبي. كما أقرّت التعديلات الجديدة منح لقب الرئيس الفخري لرئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية بمجرد انتهاء فترة رئاسته تقديراً للخدمات التي قدمها للاتحاد القاري.

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