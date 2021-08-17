السكتيوي لـ «البيان»: «الصقور» تحدٍ شخصي

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب المغربي طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، عن سعادته بقيادة «الصقور» في الموسم الكروي الجديد، حيث تعتبر التجربة الجديدة بمثابة تحدٍ شخصي بالنسبة له، مشيراً إلى أنه حرص على توظيف كل خبراته السابقة، التي أهلته للفوز بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي، بعد قيادة فريقه السابق إلى المنافسة والتتويج بالعديد من الألقاب.

وأضاف السكتيوي لـ «البيان»، أن سقف طموحاته كبير مع نادي الإمارات، والمسؤولية كبيرة، حيث ستكون المهمة صعبة على جميع الفرق...

التصريحات كاملة للسكتيوي تقرأها في صحيفة «البيان»

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