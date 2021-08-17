إكسيلسن: مليون درهم سنوياً كلفة الفوز بذهبية الأولمبياد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل مجلس دبي الرياضي بفوز البطل الأولمبي والعالمي الدنماركي فيكتور أكسيلسن بذهبية أولمبياد طوكيو في رياضة الريشة الطائرة بعد أن أقام معسكراً ناجحاً في دبي استمر لمدة 10 شهور قبل الأولمبياد في مجمع ند الشبا الرياضي، ساهم في تأهيله لإحراز ميداليته الذهبية الأولى في هذه اللعبة بعد أن أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

جاء ذلك خلال زيارة البطل الأولمبي لمقر مجلس دبي الرياضي لتقديم الشكر لمجلس دبي الرياضي على توفير التسهيلات له خلال مرحلة الإعداد للأولمبياد، وكذلك للقاء الإعلاميين في الإمارات للحديث عن مشاريعه المستقبلية.

حيث قرر الإقامة والسكن والتدريب في دبي خلال الفترة المقبلة والانطلاق منها للمشاركة في البطولات العالمية المختلفة بعدما وجد كل العوامل التي تمكنه من مواصلة تحقيق الإنجازات في رياضته المفضلة.

واستقبل سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، البطل فيكتور أكسيلسن بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين للمجلس، حيث تم الحديث عن بدايات مرحلة الاستعداد في دبي للأولمبياد ومشوار البطل الدنماركي للفوز بالذهب الأولمبي، كما تم إعداد قالب كيك على شكل الميدالية الأولمبية احتفالاً بفوز صديق دبي بالذهبية، فيما أهدى البطل قميصه الرسمي لمجلس دبي الرياضي.

تتويج لمسيرة

وأكد البطل فيكتور أكسيلسن أن ذهبية أولمبياد طوكيو تعد تتويجاً لمسيرة امتدت 21 عاما من التدريب، مشيراً إلى أن الوصول إلى قمة أي لعبة فردية يحتاج إلى بذل جهد كبير جداً في التدريب والاستعداد، وكذلك دعم الدولة والعائلة، وقام شخصياً ومن خلال الرعاة الذين حصل عليهم بجهوده بإنفاق الكثير من المال للفوز بالذهبية الأولمبية.

حيث بلغ معدل إنفاقه في العام الواحد خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 250 ألف دولار أي قرابة المليون درهم سنوياً إلى جانب التدريب لمدة 5 ساعات يومياً والمشاركة في البطولات على مدار العام.

وأكد أنه وجد في دبي كل ما يطمح به أي لاعب لتحقيق التقدم في رياضته، حيث أسلوب الحياة الجميلة والآمنة والمناطق الرائعة، إلى جانب توفر المنشآت الرياضية الحديثة والأجواء الداعمة، كما يمكن للرياضي التركيز على التدريب والاستعداد وهو ما تحقق لي في الفترة الناجحة التي قضيتها في دبي، وقال: شجعني على العودة والإقامة فيها مع عائلتي، حيث سأواصل التدريب واللعب، ويمكن أن أفتتح أكاديمية للعبة بعد اعتزالي.

مشاركة

وكان فيكتور أكسيلسن أول لاعب أوروبي يفوز بلقب بطولة العالم للريشة الطائرة في 2010، فيما كان أول تتويج له ببطولة أوروبية عام 2016.

وشارك فيكتور أثناء الزيارة في مباراة استعراضية بالريشة الطائرة أقامها المجلس في الطابق الأرضي لمقر المجلس في حي دبي للتصميم، استعرض فيها مهاراته العالية مع عدد من المشاركين في برنامج «وقت الريشة دبي» الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي مع الاتحاد الدولي للعبة برنامج منذ عام 2014، بهدف بناء قاعدة من الممارسين، وأسفر برنامج وقت الريشة عن تأهيل أكثر من 160 مدرباً، وحكام من 100 جنسية مختلفة، وأدخلت اللعبة في أكثر من 120 مدرسة، ووصل عدد الممارسين إلى أكثر من 12000 لاعب.

نصيحة

قدم فيكتور أكسيلسن نصيحته للرياضيين الجدد بأن يركزوا كثيراً ويتدربوا لخمس ساعات يومياً لتحقيق الوصول إلى العالمية والقدرة على الفوز باللقب العالمي والأولمبي، إلى جانب دعم العائلة على المستوى المادي والرعاية وتخصيص الوقت للتواجد مع ابنهم في أوقات التدريب، واللعب والمشاركة في البطولات المختلفة.

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