المسماري يخوض مباراته الأولى في مونديال المصارعة

المصدر: أوفا - البيان الرياضي

يخوض لاعب منتخبنا الوطني للناشئين للمصارعة سيف مبارك المسماري، أولى مبارياته اليوم في الدور التمهيدي أمام لاعب منتخب مولدوفيا سيورسي في بطولة العالم للناشئين للمصارعة لعام 2021 التي تقام في مدينة أوفا الروسية اعتباراً من اليوم وحتى 22 أغسطس الحالي بإشراف الاتحاد الدولي للمصارعة، وتنظيم الاتحاد الروسي للمصارعة، وبمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 52 دولة من مختلف قارات العالم من بينها 4 دول عربية ممثلة في دولة الإمارات، ومصر وتونس والجزائر بعد توقف عن إقامة منافسات المصارعة المراحل السنية استغرق حوالي عامين بسبب جائحة كورونا.

وكانت بعثة منتخبنا للمصارعة قد وصلت روسيا فجر أمس، وتضم بجانب لاعب المنتخب الوطني للناشئين ونادي الفجيرة للفنون القتالية سيف المسماري، المدرب توفيق السيد، والحكم المرافق شعبان السيد المدير الفني للاتحاد..

ويشارك لاعبنا الواعد سيف المسماري في منافسات وزن تحت 65 كغم الذي يضم 21 لاعباً من منتخبات مصر، وتركيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وبلغاريا، وكندا، وجورجيا، والهند، وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، ولاتفيا، ومنغوليا، وبولندا، مولدوفيا، وطاجكستان، وأوكرانيا، وأمريكا، والمجر، وروسيا.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، البعثة على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي قبل المنافسات حفاظاً على سلامة الجميع.

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