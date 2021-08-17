«الجوجيتسو» يطلق بطولة الإمارات للبراعم والواعدين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم بطولة الإمارات التنشيطية للجوجيتسو للبراعم والواعدين، يومي الجمعة والسبت، 27 و28 أغسطس الجاري، في جوجيتسو أرينا، بالعاصمة أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة للاتحاد، انطلاقاً من حرصه على ترسيخ دعائم رياضة الجوجيتسو بين الشرائح المجتمعية المختلفة، لا سيما البراعم والأطفال الواعدين، وتشجيعهم على بدء مسيرتهم في هذه الرياضة النبيلة، والتقدّم بثبات في مشوارهم الاحترافي، لا سيما أنهم سيمثلون الجيل القادم من المواهب والأبطال الحريصين على تشريف وطنهم، والوقوف على منصات التتويج الدولية.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن هذه البطولة تعكس حرص الاتحاد على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار الأمثل في الفئات السنية الأصغر، التي تمثل اللبنة الأساسية لبناء مجتمع يتمتع بمستوى معرفي وثقافي عالٍ، ويواصل مسيرة مكللة بالإنجازات والنجاحات العالمية للدولة في هذه الرياضة.

وذكر فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، أن تنظيم هذه البطولة، يجسد اهتمام الاتحاد بالأجيال الجديدة، ويؤكد أن الأطفال هم مستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة.

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