«الفنية» تضع لمساتها الأخيرة قبل بارالمبية طوكيو

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تضع اللجنة الفنية البارالمبية لمساتها الأخيرة في البرنامج التدريبي والتأهيلي الذي تم وضعه في الفترة الماضية بإقامة المعسكرات الداخلية والخارجية، إذ عادت بعثة منتخب الإمارات من المعسكر الخارجي الذي أقيم في مقدونيا منذ الحادي عشر من الشهر الجاري.

ويستمر المنتخب في التجمع تحضيراً لدورة ألعاب طوكيو البارالمبية بدخوله في معسكر داخلي بدبي كآخر التجهيزات قبل السفر لليابان. وصرّح عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات بأن المعسكر الأخير قد حقق الأهداف المنشودة من ناحية التحضير الفني والبدني والذهني للاعبين، وأضاف أن طوكيو تعد تحدياً حقيقياً لأبطالنا من أصحاب الهمم.

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