5 ميداليات لمنتخبنا في مونديال روسيا للمظلات

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

أهدى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، فوز منتخبنا الوطني بخمس ميداليات ملونة «ذهبية وفضيتان وبرونزيتان» في بطولة العالم للقفز بالمظلات، والتي أقيمت في روسيا أول من أمس، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعمه المستمر للرياضات الجوية وإلى محبي وعشاق اللعبة بالإمارات.

ووجه نصر حمود النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، الشكر والعرفان إلى سموه لرعايته ودعمه الكريمين للرياضات الجوية عامة وللقفز المظلي على وجه الخصوص، مما أسهم في وصول اللعبة إلى هذه المكانة العالمية، منوهاً بأن أسرة الرياضات الجوية حريصة كل الحرص على رد الدين لسموه برفع اسم وعلم دولتنا غالية في سماء البطولات.

وأعرب النيادي عن سعادته وأسرة الرياضات الجوية بهذا الإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني خلال هذه المشاركة، والتي مثلنا فيها كل من عبد الباري القبيسي «ذهبية وفضيتان»، وزميلته كورنيللا ميهاي «برونزيتان».

وعبر القافز الذهبي عبد الباري قبيسي عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، ويذكر أن قبيسي قد حل في المركز الأول في مسابقة الهدف وحقق العلامة الكاملة 200 نقطة من أصل 200 نقطة، واستحق ذهبية المسابقة، وجاء في المركز الثاني في مسابقة المسافة ونال فضية المسابقة، واحتل المركز الثاني في الترتيب العام لينال الميدالية الفضية، أما القافزة البرونزية كورنيللا ميهاي فقد احتلت المركز الثالث في مسابقة المسافة، ونالت الميدالية البرونزية والمركز الثالث في الترتيب العام ونالت البرونزية، كما حلت خامسة في مسابقة الهدف.

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