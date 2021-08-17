راشد المعلا يشهد شارة أم القيوين للفطامين

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين أمس الأول ختام شارة سموه لسباقات الهجن (سن الفطامين) الصيفية والتي انطلقت من ميدان اللبسة مطلع مايو الماضي وتواصلت في شهري يونيو ويوليو وسط مشاركة كبيرة وتجاوب واسع من ملاك الهجن الذين قدموا من كل مكان وتنافسوا على مدار عشرين شوطاً بالإضافة إلى التسعيرة التي خص بها راعي المكرمة ملاك الهجن دعماً وتشجيعاً لهم إذ تم شراء 8 مطايا من البكار والجعدان.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا بالحضور الكبير والمشاركة الطيبة التي حظيت بها الشارة، مؤكداً أن إحياء تراث الآباء والأجداد والحفاظ عليه يعني الكثير للجميع.

نتائج السباق

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للفطامين والصعوب على مدار عشرين شوطاً لمسافة 1.5 كلم عن انتزاع «صم» لمحمد الكتبي صدارة الشوط الأول ونال «ممدوح» لسلطان سعيد الكتبي الشوط الثاني وتصدرت «الشاهينية» لخليفة الغفلي الثالث، و«رشاش» لسلطان الكتبي بالشوط الرابع و«سلهودة» لناصر الخاطري بالشوط الخامس و«فرايح» لسلطان الكتبي بالنقطة الثالثة في السادس.

وانتزعت «مهمة» لفيصل الكتبي الشوط السابع و«هجام» لناصر الخاطري الثامن و«مبروكة» لعبدالله المزروعي بالتاسع، أما «كفو» لحمد راشد سيف فاقتنص الفوز بالشوط العاشر، و«المايدية» لمايد الكندي بالشوط الحادي عشر، وتصدر «الصيرمي» لمصبح علي المسافري الشوط الثاني عشر.

وفي الشوط الثالث عشر ففازت «طوف» لعبدالله الكاسبي، و«فرحة» لمايد الكندي بختام الأشواط المفتوحة.

وانتزعت «الشاهينية» لمحمد الغفلي أول أشواط الصعوب ثم أضاف النقطة الثانية أيضاً عن طريق «الشبابي» في الشوط السادس عشر، أما الشوط السابع عشر فكان من نصيب «الظبي» لمحمد بالشريقي و«مروح» لسهيل الغفلي بالشوط الثامن عشر، و«صدمة» لعلي الغفلي بالتاسع عشر وأخيراً «سرابة» لسعيد بن عسكور بالشوط العشرين، واختتمت الشارة بركض المواطنين إذ فاز علي سالم راشد الشاوي الغفلي بالمركز الأول.

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