الجزيرة يستعد لموسم اليد بهدوء

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أكد التونسي وليد بن عمر مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الجزيرة أن الفريق يستعد بهدوء لموسم اليد 2021 - 2022 والذي سينطلق في الثالث من شهر سبتمبر المقبل، ولكنه بالوقت نفسه تمنى من مجلس إدارة اتحاد اليد أن يؤجل انطلاق الموسم الجديد لمنتصف شهر سبتمبر، في ظل مشاركة 8 فرق فقط..

وعن اللاعبين المحترفين قال: للأسف المحترف الكرواتي إيفان دومنيك اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق، ويوجد المحترف بفئة المقيم الكرواتي فيليب، الذي يحل مكان اللاعب التونسي وسيم بن هلال الذي انتقل إلى نادي العين، ولكنه ألمح إلى أن المحترف الجديد سيكون فرنسياً وسيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

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