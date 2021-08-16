14 لاعباً يمثلون «أبيض الشاطئية» في مونديال روسيا

المصدر: (موسكو - البيان الرياضي)

وصلت أمس إلى موسكو بعثة منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم خلال الفترة من 19 إلى 29 الجاري، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية، ويبدأ مشواره بمواجهة منتخب تاهيتي في اليوم الأول، فيما يواجه منتخب موزمبيق 21 الجاري ومنتخب إسبانيا 23 منه.

وضمت قائمة المونديال التي اختارها المدرب محمد المازمي 14 لاعباً هم: محمد عبدالله، حميد جمال، سعيد عيد، علي حسن كريم، هشام منتصر، علي محمد، وليد محمد، وليد بشر، أحمد بشر، عباس علي، حسين علي، حسن الحمادي، كمال علي، هيثم الكعبي. وكان منتخبنا أقام معسكراً مغلقاً في بيلاروسيا خاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبها.

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