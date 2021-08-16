منتخب شرطة دبي للدراجات يستعد في كازاخستان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل منتخب شرطة دبي للدراجات الهوائية للرجال والسيدات تدريباته في معسكره التدريبي في مدينة ألماتي الكازاخستانية، للتحضير المبكر لمنافسات الموسم المقبل، الذي تخوض فيه شرطة دبي منافسات لتحقيق أفضل النتائج، والظهور بصورة مشرفة تليق بسمعة فريق الدراجات الهوائية بشرطة دبي.

جهود

وأشاد المقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية بالوكالة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بجهود فريق العمل الذي ضم النقيب نادر راشد رئيس الوفد وعشرة دراجين من فئة الرجال والسيدات، ومدرب الفريق عادل برباري ومنسق الفريق الرقيب الأول أحمد علي حسن بالإضافة إلى فني الفريق مار فينو.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توفير كل سبل النجاح للمعسكر الذي يمتد مدة 26 يوماً، والذي سيساهم بشكل كبير في وصول جميع اللاعبين إلى المستوى الذي يليق باسم شرطة دبي ومكانتها، مشيراً إلى أن المعسكر الخارجي يعد خطوة مهمة في إعداد الفرق لخوض منافسات الموسم الجديد، وستنعكس تدريباته إيجاباً على مستوى الدراجين في السباقات التي سيشاركون فيها في الموسم المقبل.

متابعة

وأكد النقيب نادر راشد رئيس الوفد أن السمعة التي وصل إليها منتخب الدراجات لم تأتِ من فراغ، ولكنها نتاج جهد وعمل وتدريبات وتضحيات كل أعضاء الفريق، ومتابعة حثيثة ودعم كبير من الإدارة، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها الدراجون من تدريبات يومية على ارتفاعات فوق سطح البحر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة في التدريبات والتنقلات.

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