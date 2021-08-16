إجراءات احترازية لبعثة الإمارات البارالمبية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ناقشت اللجنة الطبية لبعثة منتخب الإمارات المشارك في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد 19» على الصعيد الطبّي للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للبعثة.

وأكد جمعة النعيمي رئيس اللجنة الطبية أنه تم التنسيق الداخلي في اللجنة حول كيفية الحفاظ على صحة اللاعبين خلال الدورة والتأكد من توافر كل الأجهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية لتوفير بيئة صحية للاعبين، وقال تم إعداد ملفات طبية خاصة باللاعبين بجانب متابعة إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأكد الدكتور عبدالله الرحومي استشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب ونائب رئيس اللجنة الطبية أن البعثة ستخضع لنظام الفقاعة الطبية في طوكيو وتمت مراجعة المستلزمات الطبية التي سنقوم البعثة باصطحابها إلى اليابان.

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