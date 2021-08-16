دبي تجهز 6 منتخبات كوبية لـ«بارالمبية طوكيو»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث مجلس دبي الرياضي التعاون مع وزارة الرياضة الكوبية إمكانية إقامة معسكرات للمنتخبات الكوبية في دبي في الفترة المقبلة للاستفادة من توافر المنشآت الرياضية والسياحية الحديثة والمتطورة بالإمارة ونجاحها في عودة النشاط الرياضي وفق إجراءات احترازية دقيقة.

جاء ذلك في لقاء سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي مع راؤول فورنيس فالينسيانو النائب الأول لوزير الرياضة في كوبا بمقر المجلس بحضور الأسطورة الأولمبية البرتو خوانتورين رئيس اللجنة البارالمبية الكوبية، وناصر آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ومحمد جلفار نائب رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم.

وقام الوفد بجولة بمقر المجلس وقدم حارب للوفد نسخاً من الطبعة الإنجليزية لكتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشعار المجلس، بينما قدم الوفد الكوبي للمجلس قميص البعثة الكوبية في الدورة البارالمبية .

ورحب حارب بالوفد الكوبي الذي يضم 6 منتخبات لرياضات أصحاب الهمم يعسكرون في دبي استعداداً لـ «بارالمبية طوكيو»، وأكد استعداد المجلس لتسهيل حضور المزيد من المنتخبات الكوبية لإقامة معسكرات في دبي والمشاركة في البطولات.

وقال: دبي تفتح أبوابها ومنشآتها الرياضية أمام الفرق والمنتخبات من مختلف دول العالم على مدار العام إذ تضم دبي منشآت حديثة ومتنوعة تستفيد منها الفرق والمنتخبات سنوياً وبلغ عددها من يناير 2021 وحتى الآن 70 فريقاً ومنتخباً وكان من بينها منتخبات أحرزت ميداليات أولمبية في طوكيو.

إعجاب

وعبّر راؤول فالينسيانو عن إعجابه بالتطورالحضاري والرياضي بالدولة، ونجاح دبي في أن تصبح وجهة عالمية مفضلة للرياضة، وأكد سعادته بالوجود مع رياضيي كوبا من أصحاب الهمم لإقامة معسكر في دبي بفضل ما تتمتع به «دانة الدنيا» من سمعة عالمية في مجال استضافة البطولات والمعسكرات بفضل منشآتها الرياضية والسياحية وتطور وانسيابية حركة السفر والتنقل.

وأشار إلى أن أنه ستكون هناك المزيد من المعسكرات لمنتخبات كوبية في دبي بعد نجاح التجربة الحالية والاستفادة الكبيرة التي حققتها المنتخبات الكوبية في دبي وتضم هذه المنتخبات عدداً من الرياضيين في 6 ألعاب هي الجودو والدراجات وتنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة إذ يتدربون في ند الشبا ومجمع حمدان الرياضي ونادي دبي لأصحاب الهمم، وقال:

ستحضر مستقبلاً المزيد من المنتخبات لإقامة المعسكرات والاستفادة من المنشآت الرياضية الرائعة والأجواء الجميلة في دبي.

منشآت رائعة

وعبر الأسطورة البرتو خوانتورين، الرياضي الوحيد في تاريخ الألعاب الأولمبية الذي يحرز الميدالية الذهبية في سباقي 400 و800 متر «مونتريال 1976» عن إعجابه بما شاهده في دبي، وقال: دبي تضم منشآت رياضية رائعة ورياضيونا استفادوا كثيراً من المعسكر، ونرغب في تعزيز التعاون مع مجلس دبي الرياضي لإقامة المزيد من المعسكرات مستقبلاً.

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