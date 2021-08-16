ختام ناجح للنشاط الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أسدل نادي دبي لأصحاب الهمم الستار على النسخة الخامسة للنشاط الصيفي الافتراضي الذي استمر 21 يوماً تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» وشارك فيه 200 من «أصحاب الهمم» في الفئات المختلفة عبر 7 منصات من خلال 74 فعالية رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية إضافة إلى العديد من الورش، ووجهت اللجنة المنظمة الشكر إلى شركاء النجاح والمتطوعين والمشاركين

وأشار ثاني جمعة بالرقاد إلى أن «أصحاب الهمم» حققوا العديد من المكاسب من خلال مشاركتهم في النسخة الخامسة وأكد أن الهدف من إقامة النشاط الصيفي استثمار طاقاتهم من خلال النظم الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز