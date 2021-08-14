«صلالة» تكسب ناموس الفطامين في شارة طحنون بن محمد

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

حلّقت «صلالة» لشاهر أحمد البطحري بناموس الشوط الأول للفطامين في ميدان الوثبة ضمن منافسات الأسبوع الثالث من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره 2:54:59 دقيقة.

وأقيم أمس 300 شوط للفطامين في ميادين الدولة، ركضت من خلالها نخب الأصايل لمسافة 2 كلم، بمشاركة كبيرة من الملاك والمضمرين، في ظل الدعم الذي تجده رياضة الأجداد من القيادة الرشيدة.

أقيمت المنافسات في 30 ميداناً في الدولة شملت كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج.

وتصدر «شاهين» لحمد بن يعيل المنهالي، الشوط الثاني في الوثبة بزمن قدره 2:55:81 دقيقة، ونال «نصائح» لغانم حمد بالنص المنصوري لقب الشوط الثالث بزمن 2:53:47، و«سياف» لحمد بن وهدان الوهيبي الشوط الرابع بزمن 2:57:21، وتصدر الشوط الخامس «روز» لحمود حمد بن حمدان الوهيبي بزمن 2:56:88 دقيقة.

وفي الشوط السادس فاز «شاهين» لأحمد سعيد بن زايد المزروعي بالمركز الأول بزمن 2:56:66 دقيقة ونال «كحال» لسعيد محمد الظاهري لقب الشوط السابع بتوقيت 3:00:00، و«شاهين» لسلطان أحمد محمد العويسي الشوط الثامن بتوقيت بلغ 2:59:72 دقيقة، وفاز «الظبي» لحمود محمد بن كز الوهيبي بالشوط التاسع بتوقيت 2:85:00 دقيقة، و«الرماسة» لذياب غانم البطحري بالشوط العاشر بتوقيت 2:57:06 دقيقة.

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