جاكوبس: اتهامات البريطانيين انقلبت عليهم

المصدر: روما - د ب أ

رد العداء الإيطالي مارسيل جاكوبس، البطل الأولمبي، بقوة على الفريق البريطاني لإلقاء الشكوك بشأن ما إذا كان يتعاطى المنشطات، وذلك قبل إيقاف العداء البريطاني تشيجيندو يوجاه مؤقتاً من قبل وحدة نزاهة ألعاب القوى على خلفية اتهامات بمخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

وقال جاكوبس (24 عاماً) لشبكة «راي» أمس: «انقلبت اتهامات البريطانيين عليهم، قبل أيام قليلة ذكروا أشياء غير حقيقية بشأني والآن هم في موقف أن عداءهم الأول في فريق التتابع جاءت نتيجته إيجابية لتعاطي المنشطات».

وأشار جاكوبس إلى أن الفريق البريطاني كان ينبغي عليه أن يتأكد من لاعبيه قبل اتهام الآخرين من دون إثبات.

كان يوجاه جزء من فريق سباق التتابع 4 × 100 متر عدو للرجال الذي توج بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، وأنهى الفريق السباق في المركز الثاني بفارق ضئيل عن الفريق الإيطالي، الذي ضم جاكوبس، الفائز بسباق 100 متر.

ولكن نجاح جاكوبس - الذي لعب لفترة طويلة الوثب العالي قبل أن يتحول لسباقات السرعة في 2019 وكسر حاجز العشر ثوان للمرة الأولى في مايو جعل العديد من المتابعين يتساءلون، رغم أنه لم يسقط من قبل في اختبار تعاطي المنشطات.

وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن جاكوبس، الذي أعلن أنه لن يشارك في أي سباقات هذا العام من أجل منع تلقيه إصابة، إنه انفصل عن اختصاصي التغذية السابق عندما اكتشف أنه يخضع للتحقيق بسبب مزاعم توزيع غير قانوني للمنشطات.

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