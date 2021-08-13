البارالمبية الإماراتية تبحث التعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً في مقر اللجنة بالشارقة مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية مثّله كل من هامل القبيسي نائب الرئيس ومحمد حسين خادم عضو مجلس الإدارة ومثّل اللجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان سالم المهيري الأمين العام وعبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات وشريف حمدي سكرتير اللجنة.

ناقش الحضور خلال الاجتماع أوجه التعاون المثمر خلال الفترة القادمة من خلال دمج أصحاب الهمم في المسابقات المحلية للرياضات الشتوية ومناقشة مشاركة أصحاب الهمم في البطولة البارالمبية الآسيوية القادمة المقامة بدبي في الفترة من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر والتي تعد محطة تأهيلية للبطولة البارالمبية الشتوية المقامة في الصين 2022.

وصرح ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية بأهمية انعقاد هذه اللقاءات التنسيقية لإرساء التعاون فيما بين الجهات الرياضية المختلفة، كما أكد على السعي الدائم للّجنة البارالمبية الإماراتية إلى دمج الرياضيين من أصحاب الهمم في جميع أنواع الأنشطة والمنافسات مما يحقق لهم الفرص المتكافئة للانخراط في ممارسة الرياضة وإخراج الطاقات الهائلة الكامنة بداخلهم، خاتماً حديثه بالشكر لأعضاء اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية لتجاوبهم وتعاونهم المستمر مع اللجنة البارالمبية للنهوض بالرياضة البارالمبية الإماراتية

ومن جانبه، أكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية على أهمية دمج اللاعبين من أصحاب الهمم بالرياضات الشتوية لدعم وتمكين الفريق الوطني للتزلج، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار بالمنجزات الرياضية التي تحققت على يد أبطالنا من أصحاب الهمم حيث قال: «نريد أن نجدد الثقة لأبطالنا المرشحين على قبولهم التحدي للمشاركة في البطولة البارالمبية للتزلج خلال نوفمبر القادم في سكي دبي، كما يسعدنا كاتحاد أن نبني الشراكة الدائمة مع الأندية والمراكز الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم لإدراج الرياضات الشتوية ضمن قائمة الألعاب لدى تلك الأندية».

الجدير بالذكر أن المرشحين من اللاعبين والأبطال الواعدين المشاركين في البطولة البارالمبية، سيتم تدريبهم على مهارات التزلج وبشكل مكثف، بإشراف أكاديمية متزلجي الإمارات.

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