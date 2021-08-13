منتخب شرطة دبي للدراجات يعسكرفي كازاخستان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادر منتخب شرطة دبي للدراجات الهوائية للرجال والسيدات إلى معسكر إعداد خارجي في كازاخستان، للانخراط في معسكر تدريبي للتحضير والاستعداد المبكر لمنافسات الموسم المقبل، الذي تخوض فيه شرطة دبي منافسات لتحقيق أفضل النتائج، والظهور بصورة مشرفة تليق بسمعة فريق الدراجات الهوائية بشرطة دبي.

وأشاد المقدم عبدالباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بجهود فريق العمل المعني بكافة الترتيبات الخاصة بمعسكر كازاخستان، مؤكداً حرص شرطة دبي على توفير كل سبل النجاح للمعسكر، الذي سيسهم بشكل كبير في وصول جميع اللاعبين إلى المستوى الذي يليق باسم شرطة دبي ومكانتها، مشيراً إلى أن المعسكر الخارجي يعد خطوة مهمة في إعداد الفرق لخوض منافسات الموسم الجديد، وستنعكس تدريباته إيجابياً على مستوى الدراجين في السباقات التي سيشاركون فيها خلال الموسم المقبل.

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