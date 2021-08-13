159 جواداً في دولية الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

تنطلق اليوم وعلى مدار يومين بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز «الصيفية» والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون‪ ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية شركة لونجين – الراعي الرسمي للبطولة ومجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في البطولة 159 جواداً يمتطيها 106فرسان وفارسات يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية يتنافسون للفوز بألقاب الأشواط الثمانية التي تشهدها البطولة على مدار اليوم وغداً.‬

وتقام هذه البطولة بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى – حاكم الشارقة، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد - نائب حاكم الشارقة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الأولى من نوعها

وجه سلطان محمد اليحيائي نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة ومدير عام النادي جزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمكرمته ببناء هذا الصرح الرياضي الكبير والصالة المغلقة والتي أصبحت قبلة وملاذاً لفرسان الإمارات وخاصة في فصل الصيف، هذا إلى احتضانها لأنشطة وبطولات الفروسية على مدار الفترة الصيفية .

حيث أقيمت مناصفة منها بطولتان في الصالة المغطاة بالعاصمة أبوظبي، وثلاث بطولات في الصالة المغطاة بنادي الشارقة، ومسك الختام ستكون هذه البطولة وهي الدولية الأولى من نوعها تقام خلال فترة الصيف في منطقة الخليج العربي.

ويشهد اليوم الأول للبطولة أربعة أشواط وستكون البداية بالشوط الأول المخصص للخيول الصغيرة جولة واحدة بقسمين ضد الزمن بارتفاع حواجز 120 - 130 سم وبجوائز مالية قدرها 8 آلاف درهم، ويتبعه الشوط الثاني الفئة الصغرى بقسمين ضد الزمن بحواجز 120 سم وبجوائز ماليها قدرها 8 آلاف درهم.

ومن ثم الشوط الثالث للفئة الوسطى بحواجز 130 سم وهو شوط من قسمين ضد الزمن، ويختتم بالشوط الرابع «شوط الشارقة» المؤهل لشوط الجائزة الكبرى بجولة واحدة ضد الزمن بقسمين بحواجز 140سم وبجوائز مالية 15 ألف درهم.

اليوم الختامي

ويشهد يوم غدٍ السبت الختامي للبطولة أربعة أشواط وستكون البداية بالشوط الخامس شوط نهائي الخيول الصغيرة بجولتين الثانية جولة تمايز وبحواجز 120 – 130 سم وبجوائز مالية 12 ألف درهم، ويليه الشوط السادس الفئة الصغرى جولة واحدة بقسمين ضد الزمن بحواجز 120 سم وبجوائز 15 ألف درهم.

وتتواصل بالمنافسات بالشوط السابع شوط نهائي الفئة الوسطى بحواجز 135 سم وهو شوط من قسمين ضد الزمن، وتختتم البطولة بالشوط الثامن شوط الجائزة الكبرى – الشارقة – بجولتين الثانية هي جولة تمايز بحواجز 145 سم وبجوائز131.600 درهم.

تم تشكيل العديد من اللجان للوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح ويعتبر خليل إبراهيم مراد الحكم الرئيسي للبطولة ومعه كل من حسام زميت ويوسف المحمودي وعاطف شوقي ومحمد الناخي وتيودور شيتاني مصمم المسار ومعه أشرف عبد الله وعبد الرؤوف محمد وعلي فاروق والعميد محمد محمود باكير رئيس لجنة الاستئناف ومعه حسام زميت وجون بير، هذا إلى جانب العديد من المسؤولين عن البطولة ضمن بقية اللجان.

إجراءات احترازية

اعتمدت إدارة النادي جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة، وسيقتصر الحضور على الفرسان والمشاركين، كما سيحضر عن وسائل الإعلام شخص فقط، وسيتم تغطية البطولة بالبث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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