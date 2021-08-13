36 لاعباً يتنافسون على كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

افتتح سمو الشيخ سعيد بن صقر القاسمي - نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان مساء أول من أمس بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج 2021 للرجال والسيدات، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي .

والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج والدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

صرح الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد: «أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ سعيد القاسمي راعي الحدث على حضوره الكريم وتشريفنا بافتتاح البطولة، كما أتقدم بالشكر لسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على رعايتهم للشطرنج في الدولة، وأندية اتحاد الشطرنج لتعاونهم وحرصهم على المشاركة دائما والشكر موصول لرئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، وأعضاء مجلس الإدارة على هذه الاستضافة الرائعة للبطولة وتعاونهم مع اللجنة المنظمة في الاتحاد والتسهيلات التي قدموها والذي تمثل بالنجاح الباهر الذي رأيناه اليوم.

كما أشكر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشطرنج واللجنة المنظمة للبطولة ولجنة التحكيم، والسادة الإعلاميين والصحفيين الأفاضل الذين شرفونا بتغطية الحدث اليوم، تعد البطولة الأهم والأغلى على قلوب اللاعبين واللاعبات الذين يحرصون على المشاركة بها، وهي بطولة مصنفة في الاتحاد الدولي، الحمدلله الاتحاد يخطو خطواته بثبات بعد جائحة كورونا مستعيداً عافيته ونشاطه الحضوري بقوة، ونأمل أن يحمل الكأس الغالية بطل وبطلة جديدان».

يستضيف نادي اتحاد كلباء البطولة التي تقام حتى 16 أغسطس الجاري بمشاركة 14 نادياً من أندية اتحاد الإمارات للشطرنج، حيث يشارك 18 لاعباً في بطولة الرجال و18 لاعبة في بطولة السيدات، وجاءت نتائج الجولة الأولى للرجال بفوز اللاعبين الأعلى تصنيفاً على منافسيهم.

حيث فاز كل من عمار السدراني وعمران الحوسني وإبراهيم سلطان وعلي عبدالعزيز وعبدالله المرزوقي وسيف أحمد وأحمد الرميثي وعلي حمدان على حمد بدر وماجد علي وخليفة عيسى وسالم عبدالرحيم وعبدالقادر عبدالله وفيصل خليفة وحسام خالد وسعيد سيف بالترتيب وتعادل عبدالعزيز صالح وأحمد فريد.

أما نتائج اللاعبات فقد فجرت لاعبة فتيات الشارقة حنان خليل الحوسني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على المصنفة الأولى في البطولة وافية درويش أستاذة اتحاد دولي، كما فازت كل من وديمة الكلباني وريم خليل وريان محمد وعائشة سيف وشيماء نعمان وأمل فاضل وموزة المعمري على اللاعبات عائشة ناصر وعائشة سرحان ونور صالح واليازية حميد وموزة المنصوري وعائشة حسن وعلياء خالد بالترتيب.

يدير البطولة الحكم الدولي أحمد النعيمي رئيساً والحكام المساعدين محمد المنصوري وداؤد البلوشي لبطولة الرجال والحكم الدولي جواهر الجسمي وحكم اتحاد دولي مروة صفر في بطولة السيدات والحكم الدولي عبدالله مراد لنقل المباريات الكترونياً.

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