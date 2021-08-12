نزالات بطولة "يو إف سي 267" تعود إلى أبوظبي

المصدر: البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة "يو إف سي" الرائدة عالمياً في الفنون القتالية المختلطة، عن عودة نزالات "يو إف سي" إلى العاصمة الإماراتية ضمن سلسلة من الفعاليات المشوقة لعشاق فنون القتال، أبرزها بطولة "يو إف سي 267" التي ستنطلق يوم السبت 30 أكتوبر

وستشهد الفترة نفسها عودة "أسبوع أبوظبي للتحدي" ليقدم للجمهور سلسلة من النشاطات المتنوعة في مختلف أرجاء المدينة مثل الفعاليات المخصصة للمشجعين وعروض اللياقة البدنية والكثير غيرها. ويمكن للمشجعين الراغبين بحضور بطولة "يو إف سي 267" والفعاليات المرافقة التسجيل عبر موقع "زوروا أبوظبي" visitabudhabi.ae لتلقي أحدث المعلومات حول مبيعات التذاكر وأخبار الفعاليات والعروض الخاصة.

وتأتي النسخة الثانية من "أسبوع أبوظبي للتحدي" ثمرة شراكة طموحة مدتها خمسة أعوام بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و"يو إف سي"، تقوم المؤسسة بموجبها بتنظيم نزالاتها في العاصمة لغاية العام 2023. وانطلقت النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للتحدي" في شهر سبتمبر 2019 واختتمت فعالياتها بنزال "بطولة يو إف سي 242: حبيب ضد بويرر" الذي أقيم أمام حشد غفير تضمن أكثر من 14 ألف مشجع في جزيرة ياس.

تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كعاصمة للنزالات الرياضية العالمية، ونجحت بتعزيز علاقتها الوثيقة مع "يو إف سي" بعد أن أصبحت المقر الرئيسي لـ"جزيرة النزال من يو إف سي"، ظاهرة الرياضات القتالية التي استقطبت اهتمام العالم الرياضي. وانعقدت 12 بطولة بالمجمل في "جزيرة النزال من يو إف سي" على جزيرة ياس بأبوظبي منذ شهر يوليو 2020، حيث أتاحت لنجوم "يو إف سي" فرصة المشاركة في منافسات رياضية متميزة بكل سلامة ضمن نموذج "المنطقة الآمنة" خلال الجائحة.

وتزامناً مع عودة أبوظبي لاستقبال السياح تدريجياً، ستعود "يو إف سي" إلى الإمارة لتقدم لعشاق رياضاتها فرصة التمتع بفعالية حية ومشوقة في "الاتحاد أرينا" ومشاهدة شخصياتهم الرياضية المفضلة عن قرب خلال "أسبوع أبوظبي للتحدي".

وبهذه المناسبة قالت دانا وايت، رئيس مؤسسة الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي": "تسعدنا العودة إلى أبوظبي في شهر أكتوبر، فأبوظبي مدينة ساحرة تحتضن مجتمعاً ينبض بالحيوية. ونحن متحمسون لتنظيم جميع النشاطات والفعاليات التي خططنا لها في الإمارة، وتقديم مجموعة من الأحداث المميزة هذا الصيف. ونتطلع قدما للعودة ومنح جمهورنا المميز الأوقات الرائعة التي يستحقها".

من جانبه قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تمثل عودة نزالات ’يو إف سي‘ إلى أبوظبي إنجازاً لافتاً بكل المقاييس، وتأتي تأكيداً على عمق الشراكة المتينة التي تجمعنا مع ’يو إف سي‘، وكذلك جاهزية أبوظبي لاستضافة العديد من أبرز الفعاليات الرياضية. وفي أعقاب النجاح الواسع الذي حققته النسخ السابقة من فعاليات جزيرة النزال، عملنا باستمرار على تمكين الجمهور من العودة للاستمتاع بهذه الأجواء الرياضية المشوقة، ونفخر اليوم بتحقيق هذا الهدف بفضل الجهود الحثيثة التي بذلناها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي، والقطاعين العام والخاص وشركائنا من مؤسسة ’يو إف سي‘، لنتيح لعشاق هذه الرياضة حضور الفعاليات الحية مجدداً ضمن بيئة آمنة، لأن سلامتهم تأتي دائماً على رأس قائمة أولوياتنا".

وسيتم بث بطولة "يو إف سي 267" مباشرة عبر مؤسسات البث الدولية في مختلف أرجاء العالم، إلى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيجري عرض محتوى "يو إف سي" على قناة أبوظبي الرياضية ومنصة "يو إف سي" عربية، أول خدمة في المنطقة للبث الحي باللغة العربية يمكن الاشتراك بها لمشاهدة نزالات "يو إف سي".

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