«سوكو» بطل إماراتي في دوفيل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجل المهر «سوكو» لمالكه هلال العلوي، مفاجأة سارة حين تفوق على كوكبة من الخيول العربية الأصيلة، في سباق كأس الدوحة «بري مانجنيت» للفئة الأولى البالغ جائزته 50 ألف يورو، والذي أقيم أول من أمس بمضمار دوفيل الفرنسي.

ولم يكن «سوكو» بإشراف أو تريجوديت، وقيادة أوليفييه بيلييه، من بين المرشحين للفوز بالسباق، فجاء ترتيبه وسطاً بترشيح 23 إلى 1، خلف مجموعة من الخيول الأقوياء، تصدرتها المهرة «مونيا» الفائزة بسباقات الفئة الأولى والثانية والثالثة.

وتمكن المهر المنحدر من نسل «نيشان» والبالغ من العمر أربع سنوات من التفوق بفارق 5.5 أطوال عن المتحدية «مونيا» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف جوليان سمارت، وبقيادة الفارس ماكسيم جيون.

وجاء في المركز الثالث المرشح الثاني «هوجور دو لاردوس» للشيخة ريم آل ثاني بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جوليان اوج، وسجل البطل زمناً وقدره 2:17:94 دقيقة.

وقال المالك هلال العلوي الذي يعمل في الأصل مدرباً للخيول في الإمارات، إنه اقتني هذا الجواد قبل 10 أيام من تسجيله للسباق، بعد أن رأى فيه مقومات خيل المستقبل، والبطل المرتقب.

وأضاف إن الجواد استرعى انتباهه بسبب أسلوبه في السباق بعد أن حل ثالثاً في سباق الفئة الأولى، وكان يحتاج لقليل من التركيز، ولم يخيب الظن.

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