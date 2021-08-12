«الداخلية» تعزز شراكتها مع اتحاد الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عززت وزارة الداخلية شراكتها الاستراتيجية مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو في رعاية ودعم نشاطات وفعاليات الاتحاد والمشاركة فيها بما يضمن تعزيز التعاون المشترك بصورة تخدم الحركة الشبابية والرياضية الإماراتية، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم أمس في مبنى الوزارة، والتي تأتي في إطار الحرص على دعم كل الفعاليات المجتمعية الوطنية والرياضية التي تحمل القيم النبيلة والتأثير الإيجابي على الفرد والمجتمع.

ووقع المذكرة نيابة عن وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة وعن جانب اتحاد الإمارات للجوجيستو عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو في احتفال أقيم لهذه الغاية في وزارة الداخلية وبحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي والأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيستو فهد علي الشامسي وعدد من الضباط ومن المسؤولين من القطاعات الرياضية.

شراكة ودعم

وتعزز هذه المذكرة من شراكة وزارة الداخلية واتحاد الإمارات للجوجيستو وتعاونهما المستمر في تنظيم ودعم والمشاركة في الفعاليات الرياضية وبناء جيل إماراتي رياضي يحقق طموحات الوطن، ويرفد المنتخبات الوطنية بالقدرات والكوادر المؤهلة القادرة على التنافس، وتعزيز سمعة الإمارات ورفع رايتها عالياً في المحافل الدولية.

كما تشمل الاتفاقية رعاية بطولات الجوجيستو المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيستو ورعاية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي هذه الرياضة.

تعاون دائم

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية: «سعيدون بهذه الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة وحريصون على العمل التكاملي المشترك مع كل المؤسسات الوطنية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بمسيرة الرياضة والشباب الإماراتي، حيث تولي قيادتنا كل الاهتمام والدعم من أجل تطوير مسيرة الإنجازات الإماراتية والارتقاء بقدرات الشباب والنشء».

وأضاف: «اليوم نشهد تجديد الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيستو هذا الصرح الرياضي الكبير الذي يقدم للرياضة الإماراتية الكثير من المنجزات، ويعمل على تعزيز قدرات ومهارات شباب الإمارات من كل الأعمار والفئات المجتمعية في كل المجالات الرياضية والصحية والنفسية والمجتمعية».

وقال عبد المنعم السيد الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو:

«تجسد شراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع وزارة الداخلية أحد أبرز عناصر النجاح في مختلف الفعاليات والأنشطة التي ننظمها، إلا أن الجانب الأهم لشراكتنا هو تعزيز العمل المشترك تأكيداً لما تحظى بها رياضة الجوجيتسو في مجتمع دولة الإمارات، والتشجيع الكبير الذي تلقاه من قيادة دولتنا الرشيدة، ومع تجديد شراكتنا مع وزارة الداخلية اليوم، نتطلع لمواصلة العمل مع اتحاد الشرطة الرياضي لترسيخ حضور رياضة الجوجيتسو في صفوف المنتسبين للوزارة.

بمقابل ذلك، تواصل وزارة الداخلية لعب دورٍ محوري في ضمان نجاح أنشطتنا من خلال تقديم كل أشكال الدعم والتسهيل لضمان إنتاج فعالياتنا بصورةٍ تليق بحضور دولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية، ولعل النسخة الأخيرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تمثّل آخر صور مسيرة النجاح المشتركة».

فيما أكد رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، العميد محمد الظاهري أهمية الشراكات مع المؤسسات والاتحادات الوطنية في سبيل تعزيز التعاون والعمل المشترك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بما يضمن الارتقاء بالمسيرة المتوجة بالإنجازات.

مضيفاً إن الرياضة تعد من الوسائل المهمة في تعزيز وترسيخ معاني سامية بين أفراد المجتمع، ولها دور بكل أشكالها في تنمية قدرات الشباب ونشر قيم الإرادة والتحدي والإنجاز لديهم، إضافة إلى تحسين لياقتهم البدنية وتركيزهم العقلي وانضباطهم.

حرص

تحرص وزارة الداخلية على تعزيز شراكتها مع المؤسسات الوطنية بما فيها الاتحادات الرياضية من خلال شراكة فاعلة بين اتحاد الشرطة الرياضي، الذي يتولى مسؤولية الجوانب الرياضية وتنظيم نشاطات وفعاليات الوزارة وبطولاتها الرياضية، ويواصل اتحاد الشرطة اهتمامه بالرياضة كنشاط رئيسي تبرز من خلاله قدرة عناصر الشرطة على حسن الأداء والكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم حتى أصبحت هدفاً يحقق من خلاله البطولات والإنجازات التي تضعها الشرطة في مقدمة اهتماماتها سواء على المستوى المحلي أم العربي أم العالمي.

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