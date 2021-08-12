مضمار رملي للدراجات الهوائية بطول 50 كيلو متراً في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت بلدية دبي، عن تنفيذ مضمار للدراجات الرملية في غابات حديقة مشرف الوطنية، بطول 50 كيلو متراً، كأول مضمار رملي من نوعه في دبي.

ويأتي تنفيذ المشروع، لتوفير البدائل المناسبة، لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية، لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية الآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة.

حيث يمتد المضمار على طول 20 كيلومتراً في المرحلة الأولى، و30 كيلومتراً في الثانية، وبين ما يزيد على 70 ألف شجرة، ليضاف إلى مجموع مسارات الدراجات الهوائية القائمة، والمخطط لها في دبي، من خلال إضافة 276 كيلومتراً، ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في دبي، إلى 739 كيلومتراً بحلول 2026.

واحتفى عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي بهذا الإنجاز، حيث قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «دبي مدينة تتجدد كل يوم، مسار للدراجات الهوائية الجبلية بطول 50 كيلو متراً في غابات مشرف الوطنية، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفذه بلدية دبي».

وفي هذه المناسبة، قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «مشروع مضمار الدراجات الرملية في غابات حديقة مشرف الوطنية، يُعد إضافة نوعية لحزمة مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تنفذها حكومة دبي، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية، على الارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة».

وأضاف: «يبلغ عرض المسار في جزئه الأول ثلاثة أمتار، ويمر بشكل متعرج بين ممرات غابات حديقة مشرف الوطنية، ليستوعب ما يزيد على 3000 دراج في اليوم، حيث يبدأ المضمار من المنطقة المخصصة بجوار البوابة الرئيسة لحديقة مشرف الوطنية، لينتهي في النقطة عينها، مع توفر 3 مسارات مخصصة للعودة السريعة، مرتبطة بـ 3 مواقع استراحة، إضافةً إلى ورشتي تصليح وتأجيرٍ للدراجات.

كما يتميز المضمار بوعورة تصل إلى المستوى الأعلى (الأحمر)، في انسيابيةٍ تناسب هواة ممارسة هذه الرياضة من المبتدئين أيضاً، كما يحتوي المضمار على ثلاثة جسور عبور، كمرحلة أولى، تصل إلى 10 جسور في نهاية تنفيذ المشروع، ليكون الوجهة الجديدة في الإمارة لهواة الرياضة والمغامرة، ووجهة مستقبلية لاستضافة المسابقات الإقليمية والعالمية».

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