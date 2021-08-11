«اليد» يعتمد نظامه الأساسي بنهاية الشهر الجاري

المصدر: فائز بحبوج - دبي

حدد مجلس إدارة اتحاد اليد نهاية الشهر الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد اليد لاعتماد نظامه الاساسي وفق دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة العامة للرياضة.

جاء ذلك بختام ورشة عمل لمناقشة مسودة النظام الأساسي لاتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة اليد، لتوفيق مواده طبقاً لدليل الحوكمة الصادر عن الهيئة العامة للرياضية منتصف العام الجاري الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد ممثلاً بلجنة دراسة موائمة دليل الحوكمة في اتحاد اليد مساء اليوم بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، وبحضور ممثلي الأندية الثمانية المنطوية تحت مظلة الاتحاد، وهي: البطائح والجزيرة والشارقة وبني ياس والذيد ودبا الحصن والنصر ومليحة.

ووجَّه نبيل عاشور، رئيس الاتحاد، رئيس الجلسة، الشكر والتقدير للقائمين على اللجنة الاولمبية الوطنية لتنظيمها المميز لورشة العمل الذي استضافته الأولمبية الوطنية، بحضور محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ورئيس اللجنة القانونية باتحاد اليد عدنان فرج الشامسي، والمستشار القانوني طارق الميار، ومن اتحاد اليد عبد السلام المحيربي، نائب الرئيس، وناصر الحمادي، الأمين العام، وعدنان الشامسي، وفيصل الطواش.

شكر وتقدير

وقد استهل نبيل عاشور رئيس الاتحاد الاجتماع بكلمة عبر خلالها عن تقديره لدور اللجنة الأولمبية الوطنية في احتضان وتنظيم هذه الورشة، كما رحب بممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، متمنياً أن تفضي مناقشاتهم إلى تعزيز المكتسبات التي حازتها اللعبة خلال الفترة السابقة والانطلاق منها إلى مزيد من التطوير والانتشار.

كما أشاد بجهود اللجنة القانونية في الاتحاد برئاسة عدنان فرج الشامسي التي بذلتها في الإعداد القانوني لمسودة النظام الأساسي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية.

بن دوريش يؤكد اعتزاز الأولمبية بالمشاركة

نقل محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، تحيات محمد بن سليم، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وتمنياته الطيبة للمجتمعين بالتوفيق، مؤكداً اعتزاز اللجنة الأولمبية الوطنية بالمشاركة الفاعلة والإيجابية في تنظيم هذه المحطة المهمة في مسيرة الاتحادات الرياضية الإماراتية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الرياضة الإماراتية في ظل هذا الحراك القانوني الذي يؤسس لمناخ وبيئة سليمة لعمل الاتحادات الرياضية.

الحمادي: دراسة مستفيضة لـ87 مادة

من جهته، صرح ناصر سالم الحمادي، الأمين العام للاتحاد، أن ورشة العمل قد انتهت من مراجعة مسودة النظام الأساسي التي تضمنت 87 مادة، وأن الأمانة العامة للاتحاد سوف تعكف خلال الفترة المقبلة على مراجعة النظام الأساسي مراجعة أخيرة، ليتم عرضه على الجمعية العمومية المزمع عقدها أواخر الشهر الجاري لاعتماده.

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