نشاط مكثف لأكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

واصلت أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج نشاطها المكثف عبر الإنترنت لإعداد وصقل الكوادر الفنية في مختلف بلدان القارة الصفراء، حيث تم تنظيم الدورة الدولية للمنظمين عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية على مدار أربعة أيام، حيث حاضر فيها 4 محاضرين دوليين.

في اليوم الأول حاضر المنظم الدولي أوزغور رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي للشطرنج عن لجنة المسابقات والأحداث بالاتحاد الدولي، وأهميتها وشروط تنظيم البطولات وأنواعها.

وحاضر في اليوم الثاني مهرداد بهلوان زاده، سكرتير لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج عن التصنيف الدولي والألقاب الدولية للاعبين.

وفي اليوم الثالث حاضر المحاضر الدولي والخبير الفني الإماراتي مهدي عبد الرحيم، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، عن قوانين تنظيم البطولات عبر الإنترنت.

وفي اليوم الرابع حاضر الفلبيني كاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج عن إدارة تنظيم المسابقات والأحداث، وشارك في الدورة 60 دارساً من 22 اتحاداً آسيوياً وأفريقياً.

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