"الإمارات للدراجات" يعلن تشكيلته المشاركة في جولة إسبانيا

المصدر: وام

كشف فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تشكيلته المشاركة في جولة إسبانيا ثالث الجولات الكبرى و آخرها في الموسم الحالي و التي تنطلق من مدينة بورجوس الإسبانية في 14 أغسطس الجاري وتنتهي بعد ثلاثة أسابيع في سانتياجو دي كومبوستيلا في 5 سبتمبر المقبل.

تتضمن جولة إسبانيا 21 مرحلة تقام على عدد متنوع من المسارات وتشمل سباقين ضد الزمن، و9 سباقات جبلية، فضلا عن عدد من السباقات المناسبة للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة.

ويشارك الإسباني ديفيد دي لا كروز في جولة إسبانيا في صفوف فريق الإمارات ومن المتوقع أن يقدم فيها أداء مميزا بعد فوزه بالمركز السابع في نسخة عام 2020، فضلا عن فوزه مؤخرا بالمركز الثالث في جولة بورجوس.

كما يشارك رافال مايكا في الجولة التي سبق أن اعتلى فيها منصة التتويج وهو يأمل أن يقدم أداء قويا يتوازي مع ما قدمه في الأسبوع الأخير من جولة فرنسا لهذا العام، والذي ساعد بوجاتشار في الفوز بلقب الجولة.

ويستعد سيباستيان مولانو للمشاركة في جولة إسبانيا أيضا بعد فوزه في مرحلتين من جولة بورجوس وسيتولى مع زميله ترينتين مهمة خوض سباقات السرعة النهائية.

و تعليقا على الجولة المقبلة قال يوكسان ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: "عملنا على اختيار تشكيلة متوازنة للمشاركة في جولة إسبانيا تضم عددا من الدراجين المتخصصين بسباقات التسلق، فضلا عن أربعة دراجين متخصصين بسباقات السرعة.. و تتمثل استراتيجيتنا لهذه الجولة في تقديم أداء هجومي قوي طوال السباق وتحقيق أفضل النتائج في كل مرحلة و نحن على ثقة بأن دراجي فريق الإمارات سيتمتعون بمستوى تنافسي عال سواء في سباقات التسلق أو في سباقات السرعة.. وسيتولى ديفيد دي لا كروز مهمة الفوز في التصنيف العام للجولة وذلك بعد أدائه القوي الذي مكنه من احتلال المركز السابع في التصنيف العام للجولة في العام الماضي.. وبذلك يشارك فريق الإمارات بتشكيلة قوية سبق أن حقق دراجوها الفوز في مراحل جولة إسبانيا، ونأمل أن نتمكن هذا العام من تحقيق نتائج أفضل".

وسيشرف مدير الفريق يوكسان ماتين فرنانديز /إسبانيا/ على تشكيلة الفريق خلال تلك الجولة، بينما يتولى المديرون الرياضيون سيموني بيدرازيني /سويسرا/ وجون ويكفيلد /جنوب أفريقيا/ وأوريليو كورال /إسبانيا/ ومانويل موري /إيطاليا/ مساعدة التشكيلة خلال الأسابيع الثلاثة من الجولة.

تتضمن التشكيلة كلا من الإسباني ديفيد دي لا كروز، والأميركي جو دومبروكسي، والجنوب أفريقي رايان غيبونز، والبولندي رافال مايكا، والكولومبي سيباستيان مولانو، والبرتغالي روي أوليفييرا، والسلوفيني يان بولانك، والإيطالي ماتيو ترينتين.

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