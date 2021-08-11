19 لاعبا ولاعبة يمثلون الدولة في "بطولة آسيا للملاكمة" في دبي

المصدر: وام

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للملاكمة على 19 لاعبا ولاعبة للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين التي ستستضيفها دبي بفندق لو مرديان المطار خلال الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الجاري وذلك بعد تصفية ثانية قام بها المدرب محمد مصبح الشبلي للاعبين واللاعبات المتواجدين في المعسكر الداخلي المغلق بفندق "هوليداي" إن بالعاصمة أبوظبي.

وأكد الشبلي في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات" وام" أن معسكر منتخب الملاكمة بدأ أول يونيو الماضي، وتم اختيار 38 لاعبا ولاعبة من مختلف إمارات الدولة في المرحلة الأولى، وبعد مرور فترة تمت التصفية والاستقرار على 25 لاعبا ولاعبة ، ثم جرت التصفية الثانية أخيرا حيث جرى الاستقرار على 15 لاعبا و4 لاعبات لتمثيل الدولة في البطولة في فئتي الشباب والناشئين.

وقال يضم منتخب الناشئين 11 لاعبا هم خالد الكردي، ومنصور عبد الله، وجاسم النقبي، ومحمد الزحمي، ومحمد الحفيتي، ومحمد قاسم، ومحمد الشحي، ومحمد ماجد، ومحمد العطاس، وعبد العزيز الفلاحي، وهلال سعيد، ولاعبتين هما شهد علي وجواهر أحمد. أما منتخب الشباب فيضم اللاعبين عيسى الكردي، ونواف سعيد، والحسن علي، وأحمد سعيد، إضافة إلى اللاعبتين رحمة المرشدي ومريم عادل.

وعن مرحلة الاستعداد المقبلة للبطولة .. أوضح الشبلي : " مستمرون في التدريبات بمعسكرنا المغلق في أبوظبي حتى يوم الأحد المقبل، وسنخوض خلال الأيام القليلة المقبلة عدة مواجهات تجريبية مع لاعبين أجانب من أندية الإمارات، كما أن منتخب البحرين الشقيق وصل وانضم إلى معسكرنا، وسنجري بعض التدريبات المشتركة معه، في الوقت نفسه الذي سنخوض فيه آخر مواجهة ودية يوم الأحد المقبل مع لاعبين من أحد أندية دبي، نتوجه لدبي يوم الأحد المقبل، للدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد والخضوع للفحوصات الطبية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين".

وعن طموحات المنتخب في البطولة وتوقعاته للمنافسة .. قال المنافسة ستكون صعبة وقوية للغاية لأن آسيا بها أقوى لاعبين في العالم، كما أن مرحلتي الشباب والناشئين يصعب التوقع فيهما نظرا لعدم وجود مؤشرات من بطولات سابقة يمكننا الحكم من خلالها، ولكن طموحاتنا كبيرة لحصد عدة ميداليات ملونة، بواقع 3 ميداليات وأرقامنا ونتائجنا تعطي مؤشرا لذلك.

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