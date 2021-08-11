«عربي الشطرنج» ينظم دورة دولية للمدربين

المصدر: الشارقة - البيان االرياضي

قام الاتحاد العربي للشطرنج بتنظيم دورة دولية للمدربين العرب بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للشطرنج بمشاركة 33 مدرباً من 17 دولة عربية هي مصر والأردن والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والجزائر وسوريا وفلسطين ولبنان وتونس والعراق والسودان وليبيا واليمن والصومال والمغرب وموريتانيا.

واختتمت الدورة أول من أمس بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج واركادي دفوركوفتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والأستاذ الدولي سامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج.

واستهل الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا كلمته بتوجيه الشكر للمشاركين في الدورة التي تهدف لتطوير القدرات الفنية للمدربين العرب واللعبة بشكل عامّ، كما وجه دعوة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج لحضور حفل افتتاح بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، والتي سينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بحضور اللاعبين خلال الفترة من 16 حتى 26 سبتمبر 2021. وحاضر في الدورة عدد من المدربين الدوليين وعلى رأسهم بطل العالم السابق أناند، والمدرب الهولندي الأستاذ الدولي الكبير ايفان سوكولوف، والأستاذ الدولي الأردني وعضو لجنة المدربين الدوليين سامي سفاريني.

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