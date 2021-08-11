«اليد» يناقش مسودة نظامه الأساسي المعدل

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد اليد بأن إدارة اتحاد كرة اليد ستعقد في الثالثة ظهر اليوم، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، ورشة عمل، تجمعها مع ممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة مسودة النظام الأساسي للاتحاد، الذي تم تعديله طبقاً لدليل حوكمة الاتحادات الرياضية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة يونيو الماضي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال أمين عام الاتحاد في تصريح مع «البيان»: «ورشة العمل مع ممثلي الجمعية العمومية، تهدف إلى مناقشة مسودة النظام الأساسي الذي تم تعديله من قبل لجنة خماسية في الاتحاد، بما يتواءم مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية».

لجنة خاصة

وأوضح الحمادي: اعتمد اتحاد اليد منذ يونيو الماضي، تأسيس لجنة خماسية، برئاسة عدنان فرج، وعضويتي عن منصب الأمين العام، بجانب المستشار القانوني طارق الميار، وعضوية نائب رئيس اللجنة عدنان الشامسي، وفيصل الطواش، هدفت إلى مواءمة مواد النظام الأساسي مع دليل «حوكمة الاتحادات الرياضية»، الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة مع اللجنة الأولمبية، الهادف إلى إيجاد نظام حوكمة جديد يحقق تطويراً شاملاً للمنظومة.

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