المسماري يمثل الإمارات في مونديال المصارعة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

رشّح مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي لاعب منتخب المصارعة الواعد سيف مبارك المسماري للمشاركة في بطولة العالم للشباب للمصارعة التي ينظمها اتحاد المصارعة الروسي خلال الفترة من 17 - 24 أغسطس الحالي بصالة أوفا أرينا بشارع لينين في روسيا.

وذلك في منافسات وزن تحت 65 كجم، وسط مشاركة واسعة من أبطال العالم في مجال اللعبة لمختلف الفئات العمرية. من جانب آخر، تعود للبلاد فجر اليوم عن طريق مطار دبي الدولي قادمة من القاهرة بعثة منتخب المصارعة في ختام معسكر الإعداد الذي أقيم في المركز الأولمبي بالمعادي في مصر.

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