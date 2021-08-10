قيس الظالعي: لا نجيد فن صناعة البطل

المصدر: دبي- العوضي النمر

اعتبر قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، أن مشاركة الإمارات في أولمبياد طوكيو جاءت خجولة، مرجعاً ذلك لعدم إجادة فن صناعة البطل الأولمبي، وقلة الاهتمام بالعناصر الواعدة الموهوبة من الصغر، وقلة المخصصات المالية للرياضة، بهدف التنافس القاري والدولي، إضافة إلى غياب التكامل، وضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات الرياضية بالدولة أصحاب المصلحة، واستخدام الدعايات والكلام الرنان والصراعات المحلية المبنية على التربيطات في الاتحادات، والتي تطغى على الاستعدادات الفعلية والحقيقية للمنافسات على البطولات.

وتساءل قيس الظالعي عن مخرجات النسخ الثماني للأولمبياد المدرسي، وقال: للأسف لم نستفد من هذه المبادرة في إعداد أبطال، يشاركون في الدورات الأولمبية أو حتى الآسيوية، حيث يتطلب الأمر ضرورة إعداد لاعبينا، وتوفير احتكاك قوي لهم، من خلال المشاركة في البطولات القارية ثم بطولات العالم، فمن غير المعقول أن نطالب فريقاً أو لاعبين بتحقيق ميداليات أولمبية، وهم في الأساس غائبون عن المشاركة الآسيوية، التي تعتبر بوابة الحصول على مراكز متقدمة وميداليات في الدورات الأولمبية وبطولات العالم، فهل من المعقول أن نطمح لميدالية في الأولمبياد أو الآسياد من غير أن يكون هذا الفريق أو هذا الرياضي من أصحاب المراكز المتقدمة في قارته!.

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