13 ميدالية لأبطال الإمارات في «ميامي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: ميامي - وام

حصد أبطال الإمارات 13 ميدالية أمس في الجولة الأولى من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في مدينة ميامي الأمريكية، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و6 فضية، و3 برونزية وأقيمت المنافسات بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من المصنفين الأوائل على مستوى العالم،وأحرز الميداليات الذهبية للإمارات كل من زايد الكثيري في فئة الحزام البني لوزن 56 كلغ، ومحمد السويدي في فئة الحزام البنفسجي لوزن 62 كلغ، ومهدي العولقي في الحزام البنفسجي لوزن 85 كلغ، وهزاع محمد في الحزام البنفسجي في وزن 120 كلغ.

بينما فاز بالفضيات كل من عمر الفضلي «حزام بني» لوزن 62 كلغ، ومحمد العمري «حزام بني» لوزن 77 كلغ، وذياب النعيمي «حزام بنفسجي» لوزن 56 كلغ، ومحمد المنهالي «حزام بنفسجي» لوزن 62 كلغ، وفرج العولقي «حزام بنفسجي» لوزن 69 كلغ، وسعيد الحاج «حزام بنفسجي» لوزن 85 كلغ،فيما توج بالبرونزيات كل من عبيد النعيمي «حزام بني» لوزن 56 كلغ، وعبد الله الجنيبي «حزام بنفسجي» لوزن 77 كلغ، وسالم مبارك «حزام بنفسجي» لوزن 85 كلغ.

إشادة

وأشاد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بأداء ونتائج أبطال الإمارات، مؤكداً أن الاستفادة كانت واضحة من المعسكر الخارجي، واكتسبوا الخبرة الدولية بالاحتكاك بالمدارس الأمريكية، وقال: إذا كان البعض يرى ما تحقق في البطولة إنجازاً غير مسبوق على ضوء الميداليات المهمة في الأحزمة فإنني أؤكد أننا ما زلنا في بداية المشوار.

وأن اللاعبين مطالبون بمضاعفة الجهد للحفاظ على مستواهم وتطويره في المستقبل، لأن الهدف الذي نسعى إليه هو «الرقم واحد»، ويجب أن تكون إنجازاتنا مهما تعاظمت دافعاً لتحقيق المزيد، خاصة أن رياضة الجوجيتسوعندنا أصبحت مشروع دولة وثقافة مجتمع، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورسالتي للاعبين أننا ما زلنا في بداية مشوار طويل لتحقيق الريادة العالمية على مستوى الحزامين البني والأسود، بعد أن حققنا الريادة العالمية على مستوى الناشئين.

نجاح

وعن نجاح بطولة أبوظبي غراند سلام في الصمود أمام جائحة كورونا وتنظيمها في أهم عواصم العالم، قال: هذه البطولة ولدت قوية لتبقى، وأبوظبي أصبحت أهم مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، وأثبتت الأيام أن الإمارات تحول التحديات إلى قصص نجاح، وهو ما تؤكده زيادة جولات البطولة هذا الموسم لتصبح 7 بعد انضمام بكين وسيدني إلى جولات لندن وموسكو وريو وأبوظبي ولوس انجليس.

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