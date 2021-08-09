3 مشاركات خارجية للبلياردو والسنوكر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اعتمد مجلس إدارة اتحاد البلياردو والسنوكر، برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، 3 مشاركات خارجية لمنتخبي البلياردو والسنوكر، في الدوحة، وهي بطولة آسيا للسنوكر، المقرر انطلاقتها 12 سبتمبر المقبل، تليها بعد أسبوع واحد، بطولة العالم للست كرات للسنوكر، ثم بطولة الخليج للبلياردو والسنوكر، المقرر انطلاقتها 23 سبتمبر، ووجّه الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بتسهيل كافة الترتيبات لتجهيز المنتخبات للمشاركة في البطولات الثلاث، اعتباراً من مرحلة التصفيات، التي تقام حالياً في كل من دبي وأبوظبي.

وأكد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على أهمية المشاركة في هذه البطولات، وقدم الشكر للهيئة العامة للرياضة، برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، للدور الذي تقوم به في تسهيل مهام المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، وعبّر عن سعادته بعودة النشاط والأمور لطبيعتها في جميع الألعاب الرياضية، مشيراً للمتابعة والاهتمام من الهيئة العامة للرياضة في هذا الصدد، وبارك التشكيل الجديد للاتحادات الرياضية، متمنياً التوفيق لها في دورة العمل الجديدة للسنوات الأربع المقبلة.

اهتمام

وأضاف: إن الاستعداد للمشاركة في 3 استحقاقات خليجية وآسيوية وعالمية، خلال الشهر المقبل، يجد كل الاهتمام والمتابعة من اتحاد اللعبة، مشيراً لأهمية الاستعداد بأفضل ما يكون، من أجل المحافظة على المكاسب التي حققتها الإمارات على صعيد البلياردو والسنوكر في الفترة الماضية، ووعد عشاق ومحبي البلياردو والسنوكر، بمفاجآت كبيرة في الفترة، المقبلة ضمن خطط التطوير، والمحافظة على التميز الذي تحقق على مر السنوات الماضية.

وقال: المشاركات الخارجية الثلاث المقبلة، وقع فيها الاختيار على أن يكون سلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد، ليكون رئيساً لبعثة الإمارات، انطلاقاً من أهمية المشاركة، وتأكيداً للدور الحيوي الذي ظل يلعبه سلطان الجوكر، ما أسهم في المكانة التي وصلتها اللعبة على الصعيد الخارجي.

إعلان القائمة

وتقرر إعلان قائمة اللاعبين بالنسبة لمنتخب السنوكر 15 الجاري، لإرسالها للجنة المنظمة، وتم اختيار محمد عبد الله يوسف إدارياً للبعثة لمنتخب السنوكر، وسعيد حامد المري إدارياً للبلياردو، وتتواصل تصفيات اللاعبين حالياً، حتى موعد إعلان القائمة.

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