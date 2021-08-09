أبطال الإمارات يحصدون 13 ميدالية ملونة في "ميامي جراند سلام للجوجيتسو"

المصدر: وام

حقق أبطال الإمارات للجوجيتسو إنجازا كبيرا صباح اليوم "الإثنين" في الجولة الأولى من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي أقيمت منافساتها بصالة أرض المعارض في مدينة ميامي الأمريكية حيث حصد نجوم المنتخب الوطني 13 ميدالية ملونة بواقع 4 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، خلال منافسات قوية أقيمت بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من المصنفين الأوائل على مستوى العالم بأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

أحرز الميداليات الذهبية للإمارات كل من زايد الكثيري في فئة الحزام البني لوزن 56 كجم، ومحمد السويدي في فئة الحزام البنفسجي لوزن 62 كجم، ومهدي العولقي في فئة الحزام البنفسجي لوزن 85 كجم، وهزاع محمد في فئة الحزام البنفسجي في وزن 120 كجم .. بينما فاز بالفضيات كل من عمر الفضلي /حزام بني/ لوزن 62 كجم، ومحمد العمري /حزام بني/ لوزن 77 كجم، وذياب النعيمي /حزام بنفسجي/ لوزن 56 كجم، ومحمد المنهالي /حزام بنفسجي/ لوزن 62 كجم، وفرج العولقي /حزام بنفسجي/ لوزن 69 كجم، وسعيد الحاج /حزام بنفسجي/ لوزن 85 كجم.. فيما توج بالبرونزيات كل من عبيد النعيمي /حزام بني/ لوزن 56 كجم، وعبد الله الجنيبي /حزام بنفسجي/ لوزن 77 كجم، وسالم مبارك /حزام بنفسجي/ لوزن 85 كجم.

وأشاد سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بأداء ونتائج أبطال الإمارات، مؤكدا أن الاستفادة كانت واضحة من المعسكر الخارجي قبل البطولة، وأن التدريبات المكثفة قد انعكست على أدائهم على البساط، كما أن الاحتكاك بالمدارس الأمريكية المختلفة خلال المعسكر أكسبهم الخبرة الدولية المطلوبة.

وقال: " إذا كان البعض يرى ما تحقق في تلك البطولة إنجازا غير مسبوق على ضوء الميداليات المهمة في الأحزمة البني والبنفسجي فإنني أقول أننا ما زلنا في بداية المشوار، وأن اللاعبين مطالبون بمضاعفة الجهد للحفاظ على مستواهم وتطويره في المستقبل، لأن الهدف الذي نسعى من أجله هو "الرقم واحد"، ويجب أن تكون إنجازاتنا مهما تعاظمت دافعا لتحقيق المزيد، خاصة أن رياضة الجوجيتسو في الإمارات أصبحت مشروع دولة وثقافة مجتمع، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ورسالتي للاعبين أننا ما زلنا في بداية مشوار طويل لتحقيق الريادة العالمية بالحزامين البني والأسود، بعد أن حققنا الريادة العالمية على مستوى الناشئين".

وعن نجاح بطولة أبوظبي جراند سلام في الصمود والاستمرار أمام جائحة كورونا الموسمين الماضي والحالي وقدرة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على تنظيمها في أهم العواصم العالمية .. قال الهاشمي : " هذه البطولة ولدت قوية لتبقى وأبوظبي أصبحت أهم مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، وسنحرص على أن يشارك أبطال الإمارات فيها بكل الجولات المقبلة ما لم تتعارض مع مشاركات المنتخب في مناسبات دولية وقارية، وأثبتت الأيام والتجارب أن الإمارات تحول التحديات إلى قصص نجاح، والدليل على ذلك أننا زدنا جولات البطولة هذا الموسم لتصبح 7 جولات بعد انضمام بكين وسيدني إلى جولات لندن وموسكو وريو دي جانيرو وأبوظبي ولوس انجلوس".

من جانب آخر أكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مدير جولات أبوظبي جراند سلام أن البطولة حققت كل أهدافها، وشهدت إقبالا كبيرا من المصنفين الأوائل في مختلف دول العالم، والجميع التزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز مكاسبها هو تزايد ثقة وارتباط اللاعبين المصنفين في البطولة، والمساهمة في عودة الحياة الطبيعية لمجتمع الجوجيتسو في العالم بشكل تدريجي، وتوفير فرص الاحتكاك القوي للاعبي المنتخب الوطني مع العديد من المدارس المختلفة في شتى دول العالم.

وقال البحري : " أغلقنا ملف بطولة ميامي جراند سلام وسنتفرغ من اليوم للإعداد والترتيب لجولة موسكو مع الشركاء هناك، لتنظيم حدث استثنائي أيضا يحظى بمتابعة مختلف دول العالم، خاصة أن موسكو من القوى الصاعدة بقوة في رياضة الجوجيتسو، والتي تعمل على الاستفادة من تجربة الإمارات في نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال، وقد أعلنا منذ فترة عن فتح باب التسجيل لها، ونتواصل بشكل دوري مع الشركاء المنظمين معنا هناك، ومع سفارة الإمارات في موسكو".. موجها الشكر إلى سعادة عبدالمنعم الهاشمي على دعمه المتواصل للرابطة، ومتابعته الحثيثة لكل المستجدات أولا بأول، لافتا إلى أن الهاشمي هو من اقترح زيادة عدد الجولات حول العالم، والتحول من الاعتماد على الكم، للاعتماد على الكيف برفع مستوى الأحزمة المشاركة.

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