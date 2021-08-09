تألق «فتيات الشارقة» في مهرجان بييل الدولي للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تألقت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في مهرجان بييل الدولي للشطرنج والذي أقيم في سويسرا بمشاركة نخبة من لاعبي العالم، ونالت فاطمة سيف آل علي، لقب ثاني أفضل لاعبة في البطولة تحت تصنيف 1700، فيما نالت عائشة سرحان المركز الثالث تحت تصنيف 1800.

وشارك اتحاد الإمارات للشطرنج في البطولة بلاعبات المنتخب عائشة سرحان ومريم مسعود، وريان المازمي، فاطمة سيف ال علي وعائشة سيف ال علي ضمن بطولة الهواة.

وخضعت اللاعبات لتدريبات عالية المستوى لتطوير أدائهن الفني.

وعبرت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بما حققته اللاعبات وسط النخبة، وقالت: يسعى النادي لمنح الفرصة للاعبات للمشاركة في بطولات خارجية من أجل اكتساب الخبرة، ونتمنى أن يكون القادم أفضل.

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