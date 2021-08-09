تشكيل اللجنة المنظمة لـ«آسيوية الملاكمة»

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الملاكمة تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة آسيا للشباب والناشئين، التي تستضيفها دبي من 20 إلى 30 الجاري، برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وتضم حسن الحمادي مديراً للبطولة، وعبدالله الزعابي رئيساً للجنة الإعلامية، والدكتور أحمد البشير رئيساً للجنة الطبية، وعمر الجابري رئيساً للجنة الفنية، وعبدالله العنتلي رئيساً للجنة المالية، وسلطان الحرمي رئيساً للجنة العلاقات العامة، وعلي سلامة وبسام غانم ووائل السماني «اللجنة التنفيذية»، كما تم اعتماد قائمة المنتخب المشارك في الحدث، والتقارير الإدارية والمالية الخاصة ببطولة آسيا الماضية للرجال في مايو الماضي.

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