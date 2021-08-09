«الإمارات للدراجات» يتعاقد مع أكرمان وألميدا

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن فريق الإمارات للدراجات، عن توقيع عقدين مع الدراج الألماني باسكال أكرمان «27 عاماً»، حتى موسم 2023، والبرتغالي جواو ألميدا «23 عاماً»، الذي ينضم للفريق بداية من موسم 2022 حتى 2027، وأكد باسكال أكرمان، أنه يطمح لمواصلة مسيرته الناجحة، وقال: هذه الخطوة مهمة، حيث سأحظى بفرصة المشاركة في مشروع فريق الإمارات الفريد والرائد.

وفي المقابل حقق ألميدا إنجازات بارزة في موسم 2021، مع فريق «كالداس دي راينا»، وحل ثالثاً في طواف الإمارات، وسادساً بجولة إيطاليا، وهو يحمل لقب بطولة البرتغال للسباقات ضد الزمن، ومثّل بلاده في أولمبياد طوكيو.

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