«الشاهينية» تحصد ناموس اللقايا في شارة طحنون بن محمد للهجن بالوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أقيمت أمس منافسات سن اللقايا لمسافة 4 كلم في 30 ميداناً بالدولة في ختام الأسبوع الثاني من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، ونجحت «الشاهينية» لمحمد راشد بن عصيان المنصوري في انتزاع ناموس الشوط الأول بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، في زمن 6.07.00 دقائق، فيما توج «الحذر» لهادف حمد بن عفصان المنصوري بلقب الشوط الثاني للقايا الجعدان، وحلّقت «الغزيل» لراشد سالم الطويقي بناموس الشوط الثالث للقايا الأبكار في زمن 6.08.03 دقائق، بينما أحرزت «مشاكل» لراشد سعيد بالسم المنصوري لقب الشوط الرابع بتوقيت 6.07.08 دقائق.

وفي بقية الأشواط فاز: «ثروة» لحمد نخيره بن غدير الشريفي بالشوط الخامس، ونالت «الشاهينية» لمحمد الدوده العامري لقب الشوط السادس، وفازت «المتحدة» لراشد محمد بطي المنصوري بالشوط السابع، و«هتان» لسعيد بن عامر المغيري، بالشوط الثامن و«ملوح» لساري بن معيوف، بالتاسع و«الشاهينية» لمبارك محمد العامري بالشوط العاشر.

وتقام منافسات الأسبوع الثالث من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان للهجن يوم الجمعة المقبل.

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